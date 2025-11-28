Anket sonucu: 32 ekonomistin Kasım enflasyon tahmini belli oldu

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasımda Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 1,31 artacağını tahmin etti.

28.11.2025 16:12:030
Paylaş Tweet Paylaş
Anket sonucu: 32 ekonomistin Kasım enflasyon tahmini belli oldu

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Aralık Çarşamba günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 32 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin kasımda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,31 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1 ile yüzde 1,65 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,31) bir önceki ay yüzde 32,87 olan yıllık enflasyonun kasımda yüzde 31,65'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi, kasım ayı itibarıyla yüzde 31,89 oldu. Ekonomistlerin yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 31 ile yüzde 32,51 aralığında yer aldı.

Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde yüzde 2,55 artış göstermişti.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Küresel piyasalar gelecek hafta Powell'ın açıklamalarına odaklandı

Küresel piyasalar gelecek hafta Powell'ın açıklamalarına odaklandı

"Muhteşem Yedili" ülke ekonomilerine kafa tutuyor

"Muhteşem Yedili" ülke ekonomilerine kafa tutuyor

Gümüşte rekor 56 doların üzerine çıktı

Gümüşte rekor 56 doların üzerine çıktı

Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (24-28 Kasım)

Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (24-28 Kasım)

Dördüncü Dalga Kapıda

Dördüncü Dalga Kapıda

Almanya'da işsiz sayısı yıl başında 3 milyonu bulacak

Almanya'da işsiz sayısı yıl başında 3 milyonu bulacak

Yorum Yaz