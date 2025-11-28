Henkel'den üçüncü çeyrek bilanço değerlendirmesi

Yılın 3. çeyreğinde 5,1 milyar euroluk satış gerçekleştiren Henkel'in ilk dokuz aylık satışı 15 milyar 549 milyon euro oldu.

Henkel, 2025’in üçüncü çeyreğinde, grup genelinde satışlar yaklaşık 5,1 milyar euroluk satış gerçekleştirdi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, yılın dokuz aylık kısmında 15 milyar 549 milyon euroluk satış yapıldığı belirtildi. Grup düzeyinde düzeltilmiş satış kazancının (düzeltilmiş VFÖK marjı) yüzde 14,5 ile 15,5 aralığında gerçekleşmesinin beklendiği dile getirelen açıklamaya göre, organik olarak Henkel, fiyatlardaki olumlu gelişmelerin desteğiyle yüzde 0,4 oranında pozitif satış büyümesi elde etti.

Henkel'in 2025 mali yılında Grup düzeyinde organik satış büyümesinin yüzde 1 ile 2 arasında gerçekleşmesinin bekleniyor. Açıklamaya göre, grup düzeyinde düzeltilmiş satış kazancının (düzeltilmiş VFÖK marjı) yüzde 14,5 ile 15,5 aralığında gerçekleşmesi tahmin ediliyor. Yapıştırıcı Teknolojilerinde düzeltilmiş satış kazancının yüzde 16,5 ile 17,5 aralığında olması, Tüketici Markaları için ise düzeltilmiş satış kazancının yüzde 14,0 ile 15,0 aralığında gerçekleşmesi bekleniyor.

"Maliyet tasarruf hedefi 525 milyon Euro"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Henkel CEO'su Carsten Knobel "Beklendiği üzere, satışlardaki ivme üçüncü çeyrekte artmaya devam etti. Bunun arkasındaki başlıca temel itici güç Yapıştırıcı Teknolojileri iş birimi olurken, Tüketici Markaları iş birimi de pozitif organik satış büyümesi kaydetti. Bölgesel açıdan bakıldığında, Kuzey Amerika'daki satışlarda her iki iş biriminin de pozitif satış büyümesiyle katkıda bulunduğu güçlü gelişim özellikle dikkat çekicidir. Bu durum uyguladığımız önlemlerin etkinliğini gösteriyor" dedi

Üçüncü çeyrekte kazançlardaki olumlu seyir devam ederken, iş birimlerine ve markalara yapılan yatırımları istikrarlı bir şekilde sürdürdüklerini ifade eden Carsten Knobel, "Aynı zamanda, Tüketici Markaları işlerimizin entegrasyonunda da çok iyi bir ilerleme kaydediyoruz ve duyurduğumuz üzere bu süreci yıl sonuna kadar başarıyla tamamlayacağız. Mevcut mali yılın sonuna kadar en az 525 milyon euro tutarında maliyet tasarrufunu tamamen hayata geçirmiş olmayı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Carsten Knobel sözlerine şöyle devam etti:

"Küresel pazarlardaki belirsizlik ve zorluklar devam etse de 2025'in tamamına ilişkin öngörü değişmemiştir. Hem düzeltilmiş VFÖK marjının hem de sabit kur ile imtiyazlı hisse senedi başına karlılıkta (EPS) büyümenin mevcut öngörü aralıklarımız içinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Bununla birlikte, yıl sonuna kadar genel ekonomik ortamda belirgin bir iyileşme olmaması durumunda, Grubun organik satış büyümesinin mevcut hedef aralığımız olan yüzde 1 ile 2 seviyelerinin alt sınırında gerçekleşmesi öngörülmektedir.”