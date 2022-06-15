Araştırma çarpıcı sonuçlar çıkardı: Mühendislerin ücret açmazı

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin araştırmasına göre, katılan mühendislerin yarıdan fazlası 6 aydan uzun süredir iş arıyor. Üç mühendisten biri yoksulluk sınırının altında ücret alıyor.

En itibarlı mesleklerden biri sayılan mühendisliğin geldiği son nokta Makina Mühendisleri Odası'nın araştırmasıyla ortaya çıktı. Katılan mühendislerin yarıdan fazlası 6 aydan uzun süredir iş arıyor. Üç mühendisten biri yoksulluk sınırının altında ücret alıyor. Yüzde 65’i mesleğiyle tam olarak bağlantılı olmayan işte çalışıyor. Yurtdışına gitmek isteyenlerin oranı ise yüzde 50’ye yaklaştı.

1.949 mühendis ve mühendislik öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen İstanbul’da Yaşayan Mühendisler Araştırması – 2022 raporu tamamlandı. Rapor, MMO İstanbul Şubesi’nde düzenlenen bir toplantıyla açıklandı. MMO İstanbul, 30 bin üyesinin sorunlarını tespit etmek, çözüm üretmek ve bu konuda yapılması gereken çalışmalara işaret ederek proje geliştirmek üzere Ancreva Danışmanlık şirketinin desteğiyle her sene araştırma yapıyor.

Toplantıda konuşan MMO İstanbul Şubesi Başkanı İbrahim Tataroğlu “Bir ülkenin mühendislere verdiği değer, toplumsal faydaya, refaha, kalkınma ve gelişmişliğe verdiği önemi de temsil eder. Eğitim, sanayi, istihdam, büyüme/kalkınma politikaları, gerçekte mühendislerin üretim süreçlerindeki rolleri ile doğrudan bağlantılıdır” dedi. Tataroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu çalışmanın; düşük ücretler, meslek itibarının değersizleşmesi, işsizliğin artması, mesleki sorunların çoğalması başta olmak üzere ekonomik ve sosyal açıdan mühendislerin yaşadığı sorunların anlaşılması için bugüne kadar yapılan çalışmaların bir parçası olarak büyük katkı sunacağına inanıyoruz”.

ÜNİVERSİTE ÇOK KALİTE AZ

Mühendislik eğitimine dikkat çeken Tataroğlu, şu bilgileri verdi: “2003–2022 arasında ülkemizde üniversite sayısı 78’den 208’e ulaştı. Türkiye üniversite sayısında dünyada 15. sırada yer almakta. Ancak yükseköğretim eğitim sistemi kalitesinde yapılan sıralamalarda geride kalmakta. Bazı mühendislik bölümlerinin kontenjan olmadığı için açılamaması göz önünde bulundurulması gereken önemli bir durum. Pek çok bölümde ise öğretim görevlisi, laboratuvar eksikliği yani üniversite koşullarının sağlanamaması ülkemiz için acı tabloyu ortaya sermekte.

TEMEL İHTİYACINI ZOR KARŞILIYOR

Tataroğlu, çalışmadan elde edilen sonuçları şöyle özetledi:

* Ücretli çalışan mühendislerin gelirleri enflasyon karşısında eridi. Mühendislik bilimleri ve mesleğinin maruz kaldığı itibarsızlaştırma ve değersizleştirme ile işsizlik ve güvencesizleşme sorunları tüm ciddiyetiyle önümüzde.

* 18 - 50 yaş arası grupta katılımcıların % 51,84'ü gelirlerinde resmi enflasyona karşı azalma olduğunu bildirdi. Bu oran 50 yaş üstü katılımcılarda % 67,98.

* Katılanların sadece % 35,74’ü tamamen mesleğiyle bağlantılı işlerde çalıştıklarını belirtti.

* Yüzde 30’u yoksulluk sınırının altında ücret alıyor.

* Mühendislik kontenjanlarında 2019’dan bu yana düşüş devam etmesine rağmen, mühendislik eğitiminde ihtiyacın çok üzerinde öğrenci olduğunu belirtenlerin oranı % 69,78. Aldıkları eğitimin kalitesiz ve yetersiz bir eğitim olduğunu belirtenlerin oranı da %73’ü aşmakta.

* Mesleğin itibarının ciddi anlamda azaldığını vurgulayanların oranı % 40’lar seviyesinde.

* 6 aydan daha uzun süre iş arayanların oranı % 55,94

* 23-30 yaş arası katılımcıların % 56,20’si; kalabalık, ekonomi, trafik ve sosyal yaşam başta gelen sebepler olmak üzere İstanbul’dan ayrılmak istemekte.

* Aynı yaş grubunun % 68,01’i ekonomi, sosyal yaşam ve iş standartları başta gelen sebepler olmak üzere ülkeden ayrılmak istemekte. 2021’de bu oran yüzde 42,99.

* Ülkedeki en büyük sorun olarak % 89,38 ile adalet ve hukuk olarak işaret edilmekte.

* Yüzde 67’si yaşantısında barınma, beslenme, sağlık gibi temel ihtiyaçlarını bile kısmen veya güçlükle karşılayabildiklerini belirtmekte.

* Katılımcıların yüzde 40'ı mesleki itibarlarının yüksek düzeyde düştüğü görüşünde.

Katılımcıların çalışma durumu:

1206: Faal mühendis

489: Emekli mühendis,

143: İş arayan mühendis,

111: Mühendislik öğrencisi

Mühendislik bölümü aktif olan üniversite sayısı: 183

Mühendislik bölümü sayısı: 1723