Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu: 10 yılda dünya liderliğini alırız

Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu ile şirketin son dönemde yaşadığı önemli dönüşümü ve yeni hedeflerini konuştuk...

11.06.2024 16:56:260
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Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu: 10 yılda dünya liderliğini alırız

Nilüfer Gözütok Ünal / [email protected]

Capital Mayıs 2024 sayısından

45 üretim tesisi, 22 marka ve 55 bin çalışanla gelirinin yüzde 70’ini uluslararası operasyonlardan elde eden Arçelik’in CEO’su Hakan BULGURLU, bundan sonraki hedeflerinin sektörde dünya liderliği olduğunu söylüyor. Bu hedefe 10 yıllık dönemde ulaşacaklarını belirtiyor ve “Sektörde oluşan her fırsatı çok dikkatli değerlendireceğiz. Büyüme yolculuğunda satın alma da birleşme de olacak” diyor.

Arçelik, önemli bir dönüşüm yaşıyor. Bu dönüşümün en önemli adımı, Hollanda’da kurulan Beko Europe oldu. Yüzde 75’i Arçelik’e, yüzde 25’i Whirlpool’a ait olan bu şirketle Beko, Avrupa’da beyaz eşya sektörünün lideri haline geldi. Dünyada da ikinciliğe yerleşti. Türkiye dışında tüm operasyonunu Beko markasıyla yürütecek olan Arçelik, dünyanın her tarafında da Beko olarak yeniden yapılandı. “Bütün dünya operasyonlarımızı Beko kurumsal kimliği altında topluyoruz. Ben de bugün Beko’nun CEO’suyum” diyen Hakan Bulgurlu, net bir şekilde Avrupa’nın lideri, dünyanın da ikinci büyüğü olduklarını söylüyor. 

Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu ile yaptığımız röportajın tamamını BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ

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