ASELSAN, ilk çeyreği büyüyerek tamamladı

ASELSAN'ın 3 aylık cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 90 büyüyerek 8,3 milyar liraya ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, her çeyrekte büyüyen ASELSAN, 2023'ün ilk çeyreğinde de büyümesini sürdürdü. ASELSAN'ın faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) 1,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Şirketin 3 aylık cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 90 büyüyerek 8,3 milyar liraya yükseldi. ASELSAN'ın net karı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 34 artış göstererek 2,3 milyar lira seviyesine ulaştı. Güçlü özsermaye yapısını korumaya devam eden ASELSAN'ın öz kaynakların aktife oranı yüzde 55 oldu.

ASELSAN'in 2023 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün'ün görüşlerine de yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şirketimizin 2023 yılı ilk çeyrek sonu itibarıyla bakiye siparişleri 8,2 milyar dolar oldu. ASELSAN olarak 2023 yılı ilk çeyreğinde tedarikçilerimize yaklaşık 9,3 milyar lira ödeme yaptık. 2023 yılının ilk 3 ayında 40 ürünün millileştirilmesini başarı ile tamamladık. Böylelikle son 3 yılda millileştirdiğimiz ürün sayısını 706'ya çıkararak 726 milyon doların üzerindeki büyüklüğün ülkemizde kalmasını sağladık. 2023 yılı ilk çeyreğinde, bugüne kadar hiç satış yapılmamış bir yeni ülkeye daha ASELSAN ürünlerinin ihracını gerçekleştirdik. Böylece son 4 yılda kullanıcımız olan ülke sayısı bugün itibarıyla 83'e ulaştı. Yurt dışı bakiye siparişimiz ise 1 milyar doların üzerine çıktı. Önceki yıllardaki ilk çeyrek performansının üzerine çıkarak, 2023 yılının ilk çeyreğinde 136 milyon dolar değerinde yurt dışı sözleşme imzaladık."