ASELSAN'dan telsiz tedarikine ilişkin ilave sözleşme

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında, telsiz muhabere sistemi tedarikine ilişkin 1 milyar 89 milyon lira ve 33,9 milyon dolarlık ilave sözleşme imzalandı.

30.05.2023 15:06:070
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ASELSAN'dan telsiz tedarikine ilişkin ilave sözleşme

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında, telsiz muhabere sistemi tedarikine ilişkin 1 milyar 89 milyon lira ve 33,9 milyon dolarlık ilave sözleşme imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasına göre, Savunma Sanayii Başkanlığı ile telsiz muhabere sistemi siparişine yönelik bir sözleşme değişikliği yapıldı.

Açıklamada, değişiklik ile birlikte ASELSAN'a toplam 1 milyar 89 milyon lira ve 33,9 milyon dolarlık ilave "telsiz muhabere sistemi" siparişi verildiği bildirildi.

Teslimatların 2023-2026 döneminde gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin "Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir." değerlendirmesi yapıldı.

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