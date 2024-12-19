Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. kez toplandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde toplanan komisyonda, işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantısı başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde toplanan komisyonda, işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlık ettiği toplantıda, işveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yapıyor.

Komisyonun 5 kişilik işçi heyetinde aşçı, kuaför, taşeron işçi ve basın mensubu yer alıyor. Toplantıda, işçi ve işveren kesimlerinin asgari ücrete ilişkin tekliflerini komisyona sunması bekleniyor.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ağar'dan açıklama



TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3'üncü toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, "Milleti bu kadar beklentiye sokmanın gereği yok. Bir an önce bunun sonuçlanmasını istiyoruz." dedi.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3'üncü toplantısı öncesi bir araya geldi.

Konfederasyon binasındaki toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Ağar, asgari ücrete ilişkin üzerine değerlendirme yaptıklarını söyledi.

Ağar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında, Bakan Işıkhan ve diğer komisyon üyeleriyle yapılacak 3'üncü komisyon toplantısının ardından tekrar değerlendirme yapacaklarını belirterek, "Değerlendirmenin sonucunda bir yere varılacak mı varılmayacak mı onu mutlaka tartışacağız." diye konuştu.

Asgari ücreti belirlemek için son aşamaya gelindiğini hatırlatan Ağar, "Milleti bu kadar beklentiye sokmanın gereği yok. Bir an önce bunun sonuçlanmasını istiyoruz. Hükümet ve işverenlerin yaklaşımları samimi gelirse tahmin ediyorum kısa süre içerisinde sonuçlandırırız. İnşallah hayırlısı olur." değerlendirmesini yaptı.

Ağar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki 4 işçinin tekliflerini sunup sunmadığına ilişkin soru üzerine, "Her şeyimiz hazır, karşı tarafa göre tavrımızı alacağız. Biz görüştük, her şey baştan hazır bugün de görüşeceğiz. İnşallah sonuca bağlarız." cevabını verdi. Ağar, açıklamalarının ardından komisyon toplantısına katılmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gitti.



Mevcut asgari ücret net 17 bin 2 lira

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.



