Asgari ücret tespit toplantısında ilk kez rakam telaffuz edildi

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022’de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün üçüncü toplantısını yaptı.

Toplantıda, işçi ve işveren tarafı taleplerini paylaştı. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, “TİSK asgari geçim tutarını 3.100 TL, Türk-İş 3.579 TL öngörüyor.” dedi.

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Nazmi Irgat “İşveren kesimi ile uzlaşmazlıklarımızı gideremedik” derken, Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, “TİSK asgari geçim tutarını 3.100 TL, Türk-İş 3.579 TL öngörüyor.” diyerek şu açıklamayı yaptı: “İkinci toplantıda TÜİK her sene Hacettepe Üniversitesi’nden aldığı verileri paylaşıyordu. Bugün komisyon olarak hesabı burada yaptık. Yaptığımız hesapta Hacettepe verilerinden verilen parametrelerle rakamları bir araya getirip karşılaştırdık. Türk-İş ve TİSK arasında itirazlar var. Türk-İş rakamlar kalori hesabına göre yapılıyor bunların fiyatları fark ediyor. Biz daha farklı ücretler belirliyoruz. TİSK Türkiye’de işçiler sadece ağır işlerde çalışmıyor. Türkiye ortalamasının alınması gerekli diyor.”

Toplantıdan önce konuşan TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, “Ümit ediyorum en kısa zamanda bu süreci olumlu, güzel bir şekilde tamamlarız. Çok pozitif bir iklimle geçiyor toplantılar. İnşallah sonucu da neticesi de böyle olur.” açıklamasında bulundu

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Nazmi Irgat “İşveren kesimi ile uzlaşmazlıklarımızı gideremedik. Ay sonuna kadar zamanımız var. Görüşmeler devam edecek” diye konuştu.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, “3100 TL gibi bir teklifimiz söz konusu değil. Orta yolu bulacağız. Asgari ücretlinin enflasyona ezdirilmeyeceği ortada” dedi.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5’er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.