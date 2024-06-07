Ataköylüler, 10 Haziran’da Saraçhane’de “Rantsal dönüşüme hayır” diyecek

Türkiye son yıllarda inşaata dayalı bir büyüme gösterdi. 2012 yılında çıkarılan kentsel dönüşüm yasası sonrasında Bağdat Caddesi’nden Bahçeşehir’e Etiler’den Fikirtepe’ye kadar çeşitli semtlerde kentsel dönüşüm adı altında yeşil alanlar ‘rantsal dönüşüm’e kurban edildi. Cumhuriyet döneminin ilk toplu konut bölgesi olan Ataköy’de de benzeri bir rant kavgası veriliyor. Ataköy 1.Kısım Koruma ve Güzelleştirme Derneği, mahallelerindeki yeşil alan ile onun karşısındaki bloğun rantsal dönüşüme kurban edilmemesi için 10 Haziran Pazartesi saat 13.00’da İBB Saraçhane’de basın açıklaması yapacak.

Ataköylüler “Rantsal dönüşüme hayır!” demek için 10 Haziran’da Saraçhane’de İBB’nin önünde basın açıklaması yapmaya hazırlanıyor. Ataköy 1. Kısımda 564 ada, 14 parsel olarak bilinen alan orijinal halinde yeşil alan ve kreş olarak planlanmış ancak Emlak Konut’un tasfiyesi sonrası zaman içinde TOKİ’ye devredildikten sonra ihale yoluyla satışa çıkarılmıştı. Bu alan 2004 yılında bu alan TOKi ihalesi ile turistik otel yapılmak üzere Mustafa Yılmaz isimli şahsa satıldı, 2007 yılında ise el değiştirerek Albatros Turizm ve Otelcilik şirketine devredildi. Şirket burada otel yapmayı planlarken Ataköy 1.Kısım Koruma ve Güzelleştirme Derneği’nin açtığı davayı kazanması ile otel planı iptal edildi. Ancak aynı yerde yaklaşık 50 daireli bir rezidansın yapılması için harekete geçilmiş durumda. Yine bu arsanın karşısında yer alan F bloktan birkaç dairenin bu inşaatı yapmayı planlayan şirketin ortaklarından olan eski bir belediye başkanının yakınları tarafından satın alınmış olması ve çevredeki kısa katlı binalardan bir savcı yakının daireler satın alması adanın birleştirilip Ataköy 1. Kısım’ın siluetini bozacak bir yapılaşmaya gidileceği endişesini doğurmuş durumda.

Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu ile yerel seçimler öncesinde görüştüklerini ve kendisinden Ataköy 1.ve 2. Kısım’ın korunması sözünü aldıklarını belirten Ataköy 1. Kısım Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Prof. Dr. Kaynar, yerel seçimler sonrasında yoğunluğu nedeniyle görüşemedikleri Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu’nun aynı çizgide durmasını umduklarını söyledi.

Meselenin sadece 14 parsel denilen alan değil, tüm kısmın mimari ve yerleşim bütünlüğünün, yeşilliğinin ve düşük yoğunluğunun korunması olduğuna dikkat çeken Kaynar, şöyle devam etti: “Bunu sağlamak için 1.500’ün üzerinde imza topladık. Belediyelerin de bakanlıkların da bu 1500 imza sahibinin sesine kulak vermesi ve ortak akılla hareket etmesi gerekir. Bütün dünyada kentsel dönüşüm, sorunlu kent parçalarını iyileştirmeyi, eksik yeşil alan ve donatı alanlarını arttırmayı hedeflerken Ataköy zaten bu alanlara sahip örnek bir mahalledir. Sözde dönüşüm adı altında mahallemizin bu değerleri yok edilmek istenmektedir. Mahallemize Dönüşüm maskesiyle dadanmış ‘rant’a dur demek, Ataköy’ü mimarisiyle yeşiliyle korumak için verdiğimiz bu imzaları Bakırköy Belediyesi’ne teslim ettikten sonra 10 Haziran’da saat 13:00’da Saraçhane’de İBB’nin önünde basın açıklaması yapacağız.”

Ataköy’deki yapıların çoğunun depreme dayanıklı olduğunu belirten Kaynar, kentsel dönüşümün çürük binaların kendi kendine yıkıldığı bölgelerde yapılması gerektiğini de vurguladı.