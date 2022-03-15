Avro Grubu, savaşın ekonomik etkilerini hissediyor

Avro Grubu Başkanı Paschal Donohoe, "Tedarik zincirlerimiz etkilendi. Enerji fiyatları haneler ve işletmeler için sıkıntı verici seviyelere tırmanıyor" dedi.

15.03.2022 10:13:000
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Avro Grubu, savaşın ekonomik etkilerini hissediyor

Avro Grubu Başkanı ve İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe, Rusya-Ukrayna savaşının ekonomik etkilerinin Avrupa'da hissedildiğini söyledi.

Donohoe, avro para birimini kullanan Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin maliye bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği Avro Grubu toplantısı bitiminde açıklamalarda bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşının ekonomiyi olumsuz etkilediğine işaret eden Donohoe, "Şimdi bu savaşın ekonomik etkileri Avrupa'da hissediliyor." ifadesini kullandı.

Donohoe, söz konusu ekonomik etkilerin milyonlarca Ukraynalının çektiği acıların yanına yaklaşamayacağını belirterek, "Savaşın Avro Bölgesine bir maliyeti olacağını kabul etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Toplantıda, AB Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile ekonomik gelişmeleri değerlendirdiklerine dikkati çeken Donohoe, "Bu krizin büyüme üzerinde etkisi olacaktır. Tedarik zincirlerimizi etkiledi. Enerji fiyatlarını haneler ve işletmeler için sıkıntı verici seviyelere tırmandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Donohoe, belirsizlikler ve riskler göz önüne alındığında, duruma verilecek politik yanıtın çevik ve esnek olması gerektiğine işaret ederek, bakanların bu yıl için destekleyici bir mali duruş sürdürmek konusunda mutabık olduklarını anlattı.

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