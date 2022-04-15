Bakan açıkladı: 22 gemimiz Ukrayna'da bekliyor, onları almamız lazım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ukrayna'daki Türk gemilerine ilişkin son durumu paylaştı. Tahıl, yağ, kömür ve demir yüklü 22 geminin Ukrayna'nın Karadeniz'deki sahilinde beklediğini belirten Karaismailoğlu, "Ukrayna Büyükelçisi ile istişare yaptık. O gemileri oradan almamız gerekiyor." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Savaş nedeniyle Ukrayna'da bekleyen Türk gemileriyle ilgili bilgi veren Karaismailoğlu, 22 geminin Karadeniz'de beklediğini söyledi.

Karaismailoğlu, Rusya'nın kontrolündeki Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nda bekleyen ayçiçeği yağı yüklü Türk gemilerinin haftalar önce döndüğünü anımsatarak, şöyle konuştu:

"Şu anda özellikle Ukrayna'nın Karadeniz'deki sahillerinde bekleyen 22 gemimiz var. Bunlardan çoğu Türk sahipli. Türk bayraklı olanlar da var içinde. Hatta bugün Ukrayna Büyükelçisi ile istişare yaptık. O gemileri oradan almamız gerekiyor.

"90 MÜRETTABAT VAR"

Başlarda 200'ün üzerinde mürettebat vardı, onların bir kısmını tahliye ettik. Şimdi 90 mürettebat var ama onlar tahliye talebinde bulunmadı, gemiyi terk etmek istemiyorlar.

"GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR"

Gemilerde tahıl, ayçiçeği yağı, kömür ve demir var. 50 güne yaklaştı. Gemi sahipleri de tedirgin, müjdeli haber bekliyor. Biz de teyakkuz halindeyiz. Arama Kurtarma Merkezimizden çalışan gemi adamlarıyla sürekli irtibattayız. Hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla görüşmelerimiz devam ediyor.

"SAVAŞ ORTAMI HER ŞEYİ ALTÜST EDİYOR"

Türkiye'nin dışında başka ülkelerin de gemileri var. Bölgede yaklaşık 100 gemi bulunuyor. Bir an önce bunların kurtarılması lazım ama savaşın bitmesi lazım. Ayrıca geminin dışında limanda özellikle Ukrayna tarafında ihracat bekleyen yükler var. Diğer taraftan aslında bizim limanlarda Ukrayna'ya gitmek üzere bekleyen yükler de bulunuyor. Savaş ortamı her şeyi altüst ediyor."

“O MAYINLARIN BU KADAR KISA SÜREDE İSTANBUL’UN YAKINLARINA GELMESİ MÜMKÜN DEĞİL”



Karadeniz’deki mayınlar konusunu da ele alan Bakan Karaismailoğlu, mayınlar hakkında hem Rusya’nın hem de Ukrayna’nın farklı şeyler söylediğini belirterek, “O mayınların bu kadar kısa sürede İstanbul’un yakınlarına kadar gelmesi mümkün değil. Çünkü Ukrayna’daki mayınların serbest bırakılması bize de biraz garip geliyor. O yüzden sürekli mayın tarama gemileri dolaşıyor. Hem havadan hem de karadan gözlüyoruz. Tabii bu da bir endişe oluşturuyor. O yüzden en riskli bölge olarak gözüküyor o taraflar. Sonuçta oradaki ticareti etkileyen bir faktör bu. Bu savaş ortamından dolayı bazı belirsizlikler var. İnşallah savaşın bitişi ile birlikte bunlar kısa sürede ortadan kalkacak” diye konuştu.