Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AKP Samsun İl Başkanlığı İftar Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ve Türk milletinin çok şeyi hak ettiğini belirterek "Fahiş fiyatla kazançlarını artırmaya çalışanlara karşı timlerimizle denetimlerimizi sürdürüyoruz" dedi.

Zorlukların üstesinden geleceklerini dile getiren Bakan Nebati, "Tek sorunumuz var, enflasyon. Enflasyonun üstesinden geleceğiz, irademizle geleceğiz, aldığımız kararlarla geleceğiz. 'Ne yapıyorsunuz?' diye soruyorlar. Mali politikalarla, KDV indirimlerinden tüm mali politikaların, bütçenin sağlam tutulmasına, disiplinden en verilmeyecek şekilde çalışana kadar yolumuza yürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Hükümet olarak tüm önlemleri aldıklarını vurgulayan Nebati, şunları kaydetti: "Fahiş fiyatla kazançlarını artırmaya çalışanlara karşı timlerimizle denetimlerimizi sürdürüyoruz. Diyoruz ki, 'Yanlış yapmayın'. Şu ana kadar sadece Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak 40 binin üstünde işletmeyi denetledik. Kesmemiz gerekenlere cezalarımızı kesiyoruz. İşimizi sağlam yapıyoruz. Allah'ın izniyle yaz geliyor. Gerek karın ve yağmurun getirmiş olduğu bereket, gerek verimlilik artışıyla ortaya çıkacak gıdadaki, fiyatlardaki yüksekliğin aşağıya inmesiyle, gerek bizim mücadele alanımızla enflasyonla ilgili atacağımız adımlar, bu canavarın diğer olaylarda olduğu gibi yenilmesinin sonucunu doğuracaktır. Merak etmeyin. Biz bu işin üstesinden, her türlü zorluğun üstesinden nasıl geldiysek bundan sonra da gelmeye devam edeceğiz. Siz yeter ki kararlı olun, siz yeter ki inanın, siz yeter ki güvenin. Her zorluk aşılmak içindir."