Bakan Nebati'den temmuz ayı zam açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, temmuzda memur maaşlarında yapılacak artışın haziran enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kesinleşeceğini, artışın yaklaşık yüzde 40 oranında olacağını öngördüklerini belirterek, "Bu kapsamda, 2022'de memurlarımızın aylıklarında yapılacak kümülatif artış yaklaşık yüzde 83'e ulaşacaktır." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Nebati, AK Parti hükümetleri olarak Türkiye'de hizmet siyasetini hakim kıldıklarını, faiz harcamalarının payını düşürerek, oluşan imkanları eğitime, sağlığa, yatırımlara, sosyal kesimlere, çalışan ve emeklilere hizmete kullandıklarını, kullanmaya da devam edeceklerini anlattı.

AK Parti'den önceki dönemlerde bütçeden faize ayrılan kaynağın bütçenin yüzde 43,2'sini oluşturduğuna işaret eden Nebati, "Bir başka deyişle toplanan her 100 liralık verginin 85,7 lirası faize gidiyordu. Şu anda üzerinde müzakere ettiğimiz ek bütçe kanun teklifindeki tutarlarla birlikte 2022 yılında faize ayrılan kaynak, bütçenin 11,6'sına denk gelmektedir. Bu oran bütçe başlangıcında öngördüğümüz 13,7'lik orandan da daha düşük seviyededir. Ayrıca, bu yıl topladığımız her 100 liralık verginin yalnızca 15,1 lirasının faize ödenmesini öngörüyoruz. Söz konusu tutarı, ek bütçeyle verdiğimiz ilave ödeneğe rağmen sene başında öngördüğünüz 19,1 liralık seviyeden daha aşağı bir seviyeye indiriyoruz." diye konuştu.

Çalışanların ücretlerini enflasyona karşı koruduk

Nebati, ek bütçeden sosyal kesimlere yeterli kaynak aktarılmadığı eleştirileri üzerine, kamu çalışanlarına 216,9 milyar lira ayrıldığına dikkati çekti. "20 yıldır yaptığımız gibi bu yıl da çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz." diyen Nebati, şimdi yaptıkları iyileştirmelerle çalışanların ücretlerini enflasyona karşı koruduklarını ifade etti.

Nebati, Ocak 2022'de çalışanların aylıklarında yüzde 30,95 oranında artış yapıldığını anımsatarak, "Temmuzda yapılacak artış haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile kesinleşecek olup yaklaşık yüzde 40 oranında artış olacağını öngörmekteyiz. Bu kapsamda, 2022 yılında memurlarımızın aylıklarında yapılacak kümülatif artış yaklaşık yüzde 83'e ulaşacaktır." dedi.

Emekli aylıklarında yapılan artışlar başta olmak üzere SGK'ya yapılacak transferlere 154 milyar lira kaynak ayırdıklarına dikkati çeken Nebati, Ocak 2022'de memur emeklilerinin aylıklarında yüzde 30,95, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında ise yüzde 25,47 oranında artış yapıldığını, en düşük emekli aylığının 2500 liraya yükseltildiğini anlattı.

Nebati, "Temmuzda emeklilerimizin aylıklarında yapılacak artışın yaklaşık yüzde 40 oranında olacağını öngörmekteyiz. Bu kapsamda, 2022 yılında memur emeklilerimizin aylıklarında yapılacak kümülatif artış yaklaşık yüzde 83'e, SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarında yapılacak kümülatif artış ise yaklaşık yüzde 76'ya ulaşacaktır. Emekli aylıklarındaki artışın bütçeye ilave etkisi yaklaşık 180 milyar lira civarındadır. Prim gelirlerindeki artış da dikkate alınarak SGK'ya yapılacak transferlerin toplamı 154 milyar lira olarak teklif edilmiştir." bilgisini verdi.

2022'de tarıma ayırdığımız kaynak 104 milyar liraya yükselecek

Bakan Nebati, tarımsal amaçlı ödemelere 46,4 milyar lira kaynak ayırdıklarını, tarıma tahsis edilen ödeneklerin ek bütçe ile 2022 bütçe ödeneğine göre yüzde 80 oranında artırıldığını bildirdi. 2022 yılı bütçesinde ayrılan 57,6 milyar liralık kaynağa ek olarak 46,4 milyar lira ödenek öngörüldüğünü ifade eden Nebati, "Bu kapsamda 2022 yılında tarıma ayırdığımız toplam kaynak 104 milyar liraya yükselmiş olacaktır." dedi.

Bu çerçevede ek bütçeyle, hububat alımları ilave prim desteği için 4 milyar lira, alan bazlı girdi desteği için 3,2 milyar lira, tarımsal sulama elektrik desteği için 2,8 milyar lira öngörüldüğünü belirten Nebati, çiğ süt desteği için 1,9 milyar lira, tarım sigortası devlet prim desteği için 1,3 milyar lira, et regülasyonu desteği için 175 milyon lira olmak üzere tarımsal destekler için ilave 13,4 milyar lira kaynak ayrılacağını kaydetti.

Nebati, önemli bölümü sulama yatırımları olmak üzere tarım sektörü yatırımları için ilave 8,8 milyar lira, tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları ve tarımsal KİT'ler için 24,2 milyar lira ilave kaynak öngördüklerini kaydederek, "Çiftçilerimize Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi üzerinden finansman desteği de sağlıyoruz. Çiftçilerimizin kullandığı söz konusu kredi faizlerinin de ortalama yüzde 70'i Bakanlığımızca karşılanmaktadır. Bu amaçla, 10 milyar liranın üzerinde ek bütçede ilave 1 milyar lira daha kaynak aktarıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Doğal gazda artan maliyete karşın tüketicilerimiz korunmuştur

Vatandaşların hanelerinde daha ucuz elektrik ve doğal gaz kullanabilmeleri için 134,5 milyar lira kaynak belirlediklerini ifade eden Nebati, "Doğal gazda artan maliyete karşın tüketicilerimiz korunmuştur. 2022 yılının ilk 5 ayında meskenlerde kullanılan doğal gaz yüzde 81 oranında sübvanse edilmiştir. Dar gelirli vatandaşlarımızın enerji faturalarına destek olmak amacıyla da 2019 yılından itibaren uygulanan elektrik fatura desteği de devam etmektedir. Elektrik fatura desteğinden maksimum 150 kWh'a kadar destek sağlanmaktadır." diye konuştu.

Nebati, toplumun yoksul kesimleri başta olmak üzere yaşlı, engelli gibi dezavantajlı kesimleri korumak amacıyla ek bütçe kapsamında sosyal amaçlı kullanılmak üzere ilave 44,8 milyar lira ödenek öngörüldüğünü, bu çerçevede muhtaç ailelere yönelik sosyal destek programları kapsamında aktarılan kaynağın 14 milyar lira olduğunu sözlerine ekledi.