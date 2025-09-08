Bakan Şimşek: “Program şoklara karşı dayanıklılığını kanıtladı”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, OVP tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, kamu maliyesinde atılacak tüm adımların dezenflasyon hedefi doğrultusunda şekilleneceğini söyledi.

Bakan Şimşek: “Program şoklara karşı dayanıklılığını kanıtladı”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’a (OVP) ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuştu. Şimşek, fiyat istikrarı ve kamu maliyesi politikalarına dair önemli mesajlar verdi.

“Dezenflasyon süreci güçlü adımlarla ilerliyor”

Şimşek, enflasyonda 2022-2023 döneminde yüzde 64-65 seviyelerinden yüzde 30’un altına doğru bir eğilim yakalandığını hatırlatarak, “Fiyat istikrarına doğru güçlü adımlarla ilerliyoruz. Gelir politikası, maliye politikası, arz yönlü tedbirler ve para politikası arasında tam koordinasyon içinde dezenflasyon süreci yönetiliyor” dedi.

Kamu maliyesinde disiplin vurgusu

Bütçe açığının milli gelire oranındaki düşüşün dezenflasyona katkı sağladığını belirten Şimşek, enerji sübvansiyonlarının kademeli azaltıldığını, kamu maliyesinde bundan sonra atılacak tüm adımların da dezenflasyonu gözeterek atılacağını ifade etti.

“Tasarrufta kararlıyız”

Kamu tasarrufu konusunda sonuç alınmaya başlandığını belirten Şimşek, taşıt, bina kiralama, seyahat ve kırtasiye gibi giderlerde ciddi tasarruf sağlandığını kaydetti. “Kamunun harcama oranı son 10 yılın ortalaması olan yüzde 4,6’dan geçen yıl yüzde 3,1’e düştü. Harcamaları yüzde 33 azalttık” diye konuştu.

“Program şoklara karşı dayanıklılığını kanıtladı”

OVP’nin stres testlerini başarıyla geçtiğini belirten Şimşek, Türkiye’nin rezerv yeterliliğini sağladığını ve risk priminde (CDS) ciddi düşüşler yaşandığını söyledi. Ayrıca, eurobond faizlerinin yüzde 10’dan yüzde 7’nin altına indiğini hatırlatarak, bunun Türkiye açısından önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

Deprem harcamaları faiz giderlerini artırdı

Faiz giderlerindeki yükselişe de değinen Şimşek, bunun temel sebebinin deprem nedeniyle artan borçlanma olduğunu ifade etti. “Türkiye 90 milyar doları deprem yaralarını sarmak için harcadı. Bunun önemli bir kısmı borçlanma ile finanse edildi. Bu nedenle faiz giderlerinde milli gelire oran olarak geçici bir artış var” dedi.

