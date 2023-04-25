“Bir Girişimci Yetiştirmek: Çocuklarınızın Hayallerini Gerçekleştirmesine Nasıl Yardımcı Olursunuz?” kitabının yazarı olan ve uzun yıllar ABD'de devlet kademelerinde görevler alan Margot Machol Bisnow CNBC için kaleme aldığı makalede başarılı girişimciler yetiştiren ailelerin yapmadığı 4 şeyi sıralıyor.

Başarılı girişimciler yetiştiren 70 ailenin yapmadığı 4 ortak özellik

Bisnow makalesinde ailelerin hep çocukları için neler yapmaları gerektiğini düşündüğünü ancak neleri yapmamaları gerektiğini de önemsemek gerektiğini söylüyor. Bisnow, "Bir Girişimci Yetiştirmek" adlı kitabımı araştırırken son derece başarılı çocuklar yetiştiren 70 ebeveynle çocuklarının hayallerine ulaşmalarına nasıl yardımcı oldukları hakkında görüştüm" diyor.

Bisnow, farklı sosyal çevrelerden olan bu ailelerin büyüyünce oldukça başarılı bireyler çocuklarını yetiştirirken yapmadıkları 4 şeyi şöyle sıralıyor.

1. Çocuklarının hobilerini asla zaman kaybı olarak görmediler.

Bisnow, "Spor, video oyunları, münazara, müzik, kuş gözlemciliği... Konuştuğum ebeveynlerin çocuklarının bir tutkusu vardı. Ebeveynler çocuklarını asla hobilerinden uzaklaştırmadılar. Çünkü bunun onları zihinsel olarak aktif tuttuğunu biliyorlardı" diyor.

2. Çocukları için tüm seçimleri hiçbir zaman onlar yapmadı

Bisnow, "Çocuklarınız için sürekli karar vermek son derece cazip olabilir. Ne de olsa yetişkin olan sizsiniz. Çocuklarınızı herkesten daha iyi tanıyorsunuz ve onların acı çekmesini istemiyorsunuz. Ancak başarılı ebeveynler bu cazibeye direnir. Ellen Gustafson, çocuklar için okullarda yemek sağlayan FEED Projects'in kurucularından. Annesi Maura bana şöyle dedi: Onu bağımsız olmaya ve kendi başına düşünmeye teşvik ettik. Ona 'Güven ama doğrula' derdim. Kontrol et. Doğru olduğundan emin ol. Çocuğunuzun temkinli büyümesini istersiniz ama korkak değil. Bir ebeveyn olarak çocuğunuzun güçlü yönlerini görebilirsiniz. Ama bunu onun çözmesine izin vermelisiniz. Bunu yapmanın en iyi yolu, 'Gelecekte hangi seçeneğin sana daha faydalı olacağını düşünüyorsun?' gibi sorular sormaktır

3. Hiçbir zaman para ya da yüksek maaşlı derecelere mutluluktan daha fazla değer vermediler

Bisnow, "Akademik ve profesyonel derecelere karşı değilim. Eşim de ben de yüksek lisans derecesine sahibiz" diyor. Bununla birlikte bu eğitimin çocuğun ilgi alanıyla da bağlantılı olması gerektiğini söylüyor. Yani çocuğun okula gitmesinin tek nedeni diploma almak ya da yüksek maaşlı bir işe girmek olmamalı. Bisnow, "Bir şeyi yeterince seven ve bu konuda çok çalışan biri, o alanda bir diploması olmasa bile, bunu bir geçim kaynağına dönüştürmenin bir yolunu bulacaktır" diyor.

4. Finansal okuryazarlığı asla ihmal etmediler

Bisnow, "Konuştuğum ebeveynler çocuklarını hiçbir zaman yüksek maaşlı bir iş peşinde koşmaya zorlamamış olsalar da, hepsi çocuklarına şu ya da bu şekilde para hakkında bir şeyler öğretmek için çaba sarf etti. Joel Holland ilk şirketi Storyblocks'un yarısını 2012 yılında 10 milyon dolara sattı. Erken yaşta güçlü bir iş ahlakı edinmiş. Bana "İlkokuldayken herkesin pateni vardı ama ailem bana paten almadı.'Eğer onları istiyorsan, paranı biriktirmelisin' dediler. O zamanlar bu beni kızdırmıştı ama paranın değerini anlamamı sağladı" dedi.

'ÜNİVERSİTE PARASINI BEN ÖDEDİM'

Bisnow şöyle devam ediyor: "Ailesi üniversite eğitimi için de ödeme yapmamış. Joel, Babson College'a öğrenci kredileriyle ve çalışarak kazandığı parayla gitmiş. "Üniversite parasını ben ödediğim için hiçbir dersi kaçırmadım. Her dersin maliyetini 500 dolar olarak hesaplamıştım. Eğer bir dersi atlamak isteseydim, bu saat içinde yapabileceğim hiçbir şeyin 500 dolardan daha değerli olmadığını düşünürdüm" diyor. Joel'in hikayesini seviyorum çünkü çocuklara neden yüksek maaşlı kariyerlerin peşinden gitmeleri gerektiğini değil de para hakkında bilgi edinmenin önemli olduğunu öğretmeniz gerektiğini gösteriyor"