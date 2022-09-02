BDDK, iki faktoring şirketinin faaliyet iznini iptal etti

BDDK'nin faaliyet izni iptaline ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu kararlar, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca alındı.

2.09.2022 09:41:000
Paylaş Tweet Paylaş
BDDK, iki faktoring şirketinin faaliyet iznini iptal etti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Doğa Faktoring AŞ ile Kredi Finans Faktoring Hizmetleri AŞ'nin faaliyet iznini iptal edildi.

BDDK'nin faaliyet izni iptaline ilişkin kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. 

Buna göre Kurul, 30 Haziran 2022'ye kadar ödenmiş sermayesini 50 milyon liraya artıramayan Doğa Faktoring AŞ'nin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verdi.

Kredi Finans Faktoring Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izni de kendi talebi doğrultusunda iptal edildi.

Söz konusu kararlar, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca alındı.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Türkiye - Azerbaycan e-Devlet sistemleri entegre oldu

Türkiye - Azerbaycan e-Devlet sistemleri entegre oldu

Akçansa gelecek odaklı İK uygulamaları ile ödül aldı

Akçansa gelecek odaklı İK uygulamaları ile ödül aldı

Migros balıkları direkt üreticiden alacak

Migros balıkları direkt üreticiden alacak

İTO İstanbul'un enflasyonunu açıkladı: Yıllık yüzde 99,91

İTO İstanbul'un enflasyonunu açıkladı: Yıllık yüzde 99,91

Yabancı yatırımcının son 8 ayda en çok alım yaptığı 10 hisse

Yabancı yatırımcının son 8 ayda en çok alım yaptığı 10 hisse

Lukoil Yönetim Kurulu Başkanı Maganov, pencereden düşerek hayatını kaybetti

Lukoil Yönetim Kurulu Başkanı Maganov, pencereden düşerek hayatını kaybetti

Yorum Yaz