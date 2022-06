Begüm Doğan Faralyalı, dünyanın ‘iyiliği’ için Roma’da konuştu

Roma’da gerçekleşen ‘B For Good Leaders Summit’, farklı ülkelerden 650 önemli iş insanı, hukukçu, siyasetçi, akademisyen ve aktivisti bir araya getirdi.

Dünyanın en güçlü şirket liderlerini ağırlayan ‘B For Good Leaders Summit’, 16-17 Haziran tarihlerinde Roma’da gerçekleşti. Küresel iş liderleri ‘sömürücü ekonomik modellere karşı çıkmaya ve ortak yarardan yana tavır almaya’ söz verdi. Bu yıl ilki düzenlenen zirveye Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Doğan Faralyalı konuşmacı olarak katıldı. Faralyalı, “Daha iyi, sürdürülebilir bir dünya için hepimiz tek gezegen, tek dünya, tek insanlık ilkesini benimsemeliyiz. Ve bu dönüşüm için samimi bir liderliğe ihtiyacımız var” dedi.

Roma’da 16-17 Haziran tarihlerinde gerçekleşen ‘B For Good Leaders Summit’, farklı ülkelerden 650 önemli iş insanı, hukukçu, siyasetçi, akademisyen ve aktivisti daha iyi bir ekonomi, daha iyi bir gelecek ve daha iyi bir dünya için bir araya getirdi. Zirveyi, NOW Partner kurucu ortağı, girişimci-ekonomist Marcello Palazzi ve Social Venture Network Europe'un eski başkanı, B Lab Europe kurucu ortağı girişimci-yazar Leen Zevenbergen’in kurduğu ‘Business for Good’ hareketi düzenledi.

Burada dünya ekonomisine yön veren şirket liderleri, sürdürülebilirlik kapsamında yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak üzere neler yapabileceklerini tartıştı.

“BÜTÜNÜN İYİLİĞİ İÇİN ÇALIŞMALIYIZ”

Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Doğan Faralyalı zirvenin kapanış oturumunda Paul Polman ve Emmanuel Faber ile birlikte konuştu. Paul Polman, 2009-2019 yılları arasında Unilever’de CEO görevini üstlenmiş ve Financial Times’ın ‘Son 10 yılın öne çıkan en başarılı CEO’su’ diye değerlendirdiği bir isim. Emmanuel Faber ise ISSB Başkanı (Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu) ve Astanor Venture ortağı.

İş insanı, girişimci, değişim lideri, hayırsever, sürdürülebilirlik savunucusu, “Ortak Değerler Hareketi”nin kurucusu ve değer odaklı toplum gönüllü elçisi olan Begüm Doğan Faralyalı, zirvenin kapanış oturumunda şöyle konuştu:

“Deneyimlerim bana değerlerin ve kültürün önemini tekrar tekrar öğretti. Bugün karşı karşıya olduğumuz tüm ekonomik, sosyal, çevresel krizleri atlatmak için de hepimiz tek gezegen, tek dünya, tek insanlık ilkesini benimseyip, içselleştirip, buna göre bütünün hayrı için çalışmalıyız. Aklımızı ve kalbimizi birleyerek, ortak amaca odaklanıp bütünün iyiliği için çalışmaktan başka şansımız yok. Daha iyi, sürdürülebilir bir dünya için tek yolumuz bu."

“CESUR LİDERLERE İHTİYACIMIZ VAR”

Konuşmasında liderliğin önemine de dikkat çeken Faralyalı, sözlerine şöyle devam etti: "Bunun bir norm haline gelmesi için ‘samimi liderlere’ ihtiyacımız var. Samimi, içten dışa bir liderliğe ihtiyacımız var. Kendi kişisel dönüşümünü tamamlamış, kendi değerlerinin farkında olan ve bu değerleri yaşayan, kalbini ile aklını birleştirebilen, bilgili ama daha önemlisi bilge olan, can kulağı ile dinleyen, cesur liderlere ihtiyacımız var. Ve elbette, hayatın her alanında daha fazla kadın lidere ihtiyacımız var. Çünkü fazlasıyla erkek egemen bir dünyada yaşıyoruz ve hiçbirimizin bugün dünyanın geldiği noktadan mutlu olduğunu sanmıyorum."

Bu zor günlerin üstesinden gelebilmek için herkesin ‘tek gezegen, tek dünya, tek insanlık’ ilkesini kabullenmesi ve iş birliği içinde çalışması gerektiğini belirten Begüm Doğan Faralyalı, "Hepimizin iyiliği için aklımız ve kalbimiz bir, aynı amaç doğrultusunda ortak hareket etmeliyiz. Bunun başka bir çözümü yok" dedi.

LİDER TANIMI DEĞİŞİYOR

Liderlik, İyileştirici Ekonomi, Kurumsal Aktivizm, Sürdürülebilir Finans ve B Corps (Sosyal ve ekolojik açıdan fayda odaklı şirketler) olmak üzere beş ana temanın ele alındığı B for Good Leaders Summit’de değerler ile şirket kültürünün önemine, yeni liderliğe olan ihtiyaca, karşılıklı bağlılığa, dayanışmanın önemine ve sürdürülebilirliğin aciliyetine vurgu yapıldı.

Varlık sebebini ‘Kalıcı ve herkes tarafından paylaşılan bir refahı yaratacak yenileyici ekonomi dönüşümünü hızlandırmak’ olarak tanımlayan B For Good Leaders Summit, bunun sosyal, çevresel ve ekonomik net pozitif değer yaratacak yenileyici bir liderlik modeli aracılığı ile gerçekleşebileceğine inanıyor.

LİDERLER TAAHHÜTTE BULUNDU

Bu amaçla konferansın sonunda B For Good Leaders (İyilik için Fayda Liderleri), yayınladıkları bir deklarasyon ile 5 maddede taahhütte bulundular. Bunlar;

1.Dünya üzerindeki yaşamın devamlılığı için birbirimize ayrılmaz birşekilde bağlı olduğumuzu, birbirimize ihtiyacımız olduğunu kabullenmeyi ve dayanışmayı;

2.Tüm iş kararlarında en azından gelecek nesli gözetmeyi;

3.Sistemik değer yaratmayı kâr tanımımıza entegre etmek için neyin önemli olduğunu ölçmeyi;

4.Sömürücü ekonomik modellere meydan okumayı ve ortak yarardan yana tavır almayı;

5.Finansmanı kısa vadeli iş perspektifinden uzun vadeli ortak değer yaratmaya dönüştürmek için bir katalizatör olarak harekete geçirmeyi taahhüt ettiler.