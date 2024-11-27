Beşiktaş Futbol A.Ş Başkanlığı'ndan istifa: KAP'a bildirildi

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den bugün KAP'a 'Yönetim Kurulu İstifa ve Atamaları Hakkında' açıklama yapıldı. Açıklamaya göre Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Futbol A.Ş. Başkanlığı'ndan istifa etti. Görevi ikinci Başkan Hüseyin Yücel sürdürecek. TRT Spor'un haberine göre yönetim kurulu başkanlığına devam edecek olan Arat, futbol kısmında olmayacak.

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan bildirim şöyle: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.11.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde; Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hasan ARAT'ın Yönetim Kurulu Başkanlığından ve üyeliğinden istifasının kabulüne, istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Hüseyin YÜCEL'in TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından "Kulübümüzden Bilgilendirme" başlığıyla yapılan açıklamada ise şu bilgiler verildi:

Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulumuz 27 Kasım 2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır;

1- Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına Hüseyin Yücel’in getirilmesine,

2- Beşiktaş JK profesyonel futbol takımı sorumluluğuna Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Asbaşkanları Mete Vardar ve Onur Göçmez ile Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar’ın getirilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.