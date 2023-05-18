BİEN, Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı

11-12 Mayıs’ta talep toplaması gerçekleşen BİEN halka arzının tamamı sermaye artışı yöntemi ile gerçekleşti. BİEN’in halka açıklık oranı yüzde 20,0, halka arz büyüklüğü ise 3,1 milyar TL oldu.

18.05.2023 11:15:290
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BİEN, Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı

Borsa İstanbul’da BIENY koduyla işlem görmeye başlayan BİEN’in halka açıklık oranı yüzde 20, halka arz büyüklüğü ise 3,1 milyar TL oldu.

11-12 Mayıs’ta talep toplaması gerçekleşen BİEN halka arzının tamamı sermaye artışı yöntemi ile gerçekleşti. Yeni yatırımlarına devam eden BİEN, artan üretim ve satış hacmi dolayısıyla başlattığı halka arz sürecinde yoğun bir katılım yakaladı.

Süreç Ak Yatırım, Garanti BBVA Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım liderliğinde oluşturulan 42 üyeli konsorsiyum aracılığı ile yürütüldü.

Halka arz gelirlerinin yüzde 45-55’inin Aydın Çine’de yer alan yeni fabrika yatırımında, diğer yüzde 45-55’inin ise artan üretim hacmi nedeniyle oluşacak işletme sermayesinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılması planlanıyor.

BİEN, Türkiye’nin tek çatı altındaki en büyük seramik fabrikası olacak bu yatırımla birlikte 2026 yılında mevcut kapasitesini 3 katına çıkarmayı hedefliyor.

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