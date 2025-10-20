Big Media & Technology: Medya ve teknolojide yeni dönem başladı

Türkiye’nin lider yayıncılık grubu Big Media & Technology, yeni vizyonuyla medya dünyasında kapsamlı bir dönüşüm süreci başlattı. Bu dönüşüm, yalnızca bir isim değişikliğinden ibaret değil; şirketin iş yapış biçimini, teknolojiyi kullanma şeklini ve içerik üretme yaklaşımını kökten değiştiren yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor.

Big Media & Technology, basılı yayıncılıktaki güçlü mirasını dijital dünyanın dinamikleriyle birleştirerek, içerik üretiminin ötesine geçen bir medya–teknoloji şirketine dönüşüyor. Artık yalnızca içerik üreten değil; dijital platformlar kuran, veriyle çalışan, teknolojiye yatırım yapan ve güçlü topluluklar inşa eden yeni nesil bir medya markası olarak konumlanıyor.

Bu dönüşümle birlikte şirket, hem yeni nesil okuyucuların hem de reklamverenlerin beklentilerine çevik, ölçümlenebilir ve yaratıcı çözümlerle yanıt veriyor. İçerik ekonomisinde daha entegre, deneyim odaklı ve küresel bir oyuncu olarak medya sektörünün teknolojik geleceğini aktif biçimde şekillendiriyor.





Dönüşümün Merkezinde Yeni Nesil İçerik Evreni: BMAG

Bu dönüşümün merkezinde yer alan BMAG platformu (bmag.com.tr), kullanıcılarına kişiselleştirilmiş, etkileşimli ve çok kanallı bir medya deneyimi sunuyor.

Bmag’te içerik artık sadece okunmuyor; yaşanıyor, paylaşılıyor ve değer yaratıyor.

Big Media & Technology’nin yenilikçi vizyonuyla hayata geçirilen BMAG; yayıncılık alanındaki birikimi teknolojinin dönüştürücü gücüyle bir araya getirerek, okurlara zengin, ilham veren ve etkileşimli bir dünyanın kapılarını açıyor. Bmag dergilerden podcastlere, web özel projelerden yapay zeka destekli içeriklere, sürükleyici dikey dizilerden kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimlerine uzanan katmanlı bir yapı sunar.

Bmag.com.tr'yi ziyaret etmek için tıklayın

Moda, ekonomi, teknoloji, kültür-sanat, dekorasyon, yaşam, gastronomi ve daha birçok alandaki içerikler; tek bir çatı altında, güçlü bir editoryal bakış açısı ve dijital vizyonla bir araya gelir.

Platformda; “Yeni Nesil Aile” ve “Semt Çocuğu” gibi çağın ruhunu yansıtan yapımlar da yer alıyor.

Bu diziler, kısa, dikey ve sürükleyici formatlarıyla izleyicilere mobil odaklı yeni bir izleme deneyimi sunuyor.

BMAG kullanıcıların yalnızca içerik tükettiği değil; keşfettiği, etkileşime geçtiği ve ilham aldığı bir alan yaratır.

Şirketin yeni dönemi, kamusal kimliğine de yansıyor

17 Ekim 2025 tarihinde yapılan KAP açıklaması ile unvan ve işlem kodu değişikliği kamuoyuyla paylaşıldı. Borsa İstanbul Ana Pazarı’nda işlem görmekte olan şirketin ticaret unvanı “BİG MEDYA TEKNOLOJİ A.Ş.” olarak değişti. Mevcut “DOBUR” işlem kodu ise 3 Kasım 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “BIGTK” olarak değiştirilecek.