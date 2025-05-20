BİM CEO’su Haluk Dortluoğlu: Gündelik kâr peşinde değiliz

BİM CEO’su Haluk Dortluoğlu, ilk söyleşisini Capital’e verdi ve sorularımızı şöyle yanıtladı...

20.05.2025 15:08:380
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BİM CEO’su Haluk Dortluoğlu: Gündelik kâr peşinde değiliz

Özlem Aydın Ayvacı / Capital Nisan 2025 sayısından

Türkiye’nin en büyük 6’ncı şirketi ve en büyük gıda perakende şirketi BİM'in CEO’su HALUK DORTLUOĞLU, 2024 sonunda 520 milyar TL ciroya ulaşan BİM’in 2025’te de 2024’te olduğu gibi çift haneli büyüyeceğini söylüyor. 

Haluk Dortluoğlu, her zaman pazar payını korumaya odaklı olduklarını belirtiyor ve “Uzun vadede hedefimiz kurum kültürünü yerleştirmek, hizmet kalitesini geliştirmek ve uygun fiyat politikasını korumak. Kısa vadede bir sıçrama ya da gündelik kâr peşinde değiliz” diyor. 

“BİM’in Türkiye’deki herkesin yürüyerek gelebileceği bir market olmasını hedefliyoruz. Online markette teslimatın ciddi bir maliyeti var. O yüzden bunu öncelikli olarak düşünmedik” diyen Dortluoğlu, ama şimdi bazı deneme testleri yaptıklarını söylüyor. 

Yurtdışında yeni ülke planlarını da anlatan BİM CEO’su Haluk Dortluoğlu ile yaptığımız röportajın tamamını BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ

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