Binance’a saldırı: 100 milyon dolar çalındı, işlemler durduruldu

Yapılan resmi açıklamada, platform üzerinden gerçekleşecek tüm para yatırma ve çekme işlemlerinin geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.

7.10.2022 12:24:000
Paylaş Tweet Paylaş
Binance’a saldırı: 100 milyon dolar çalındı, işlemler durduruldu

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, 100 milyon dolarlık siber saldırıya uğradı. Yapılan resmi açıklamada, platform üzerinden gerçekleşecek tüm para yatırma ve çekme işlemlerinin geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.

Siber saldırıların bu sefer hedefinde dünyanın en büyük kripto para borsası Binance vardı. Bloomberg’den edinilen bilgiye göre, Binance, bugün erken saatlerde bir siber saldırıya uğradı.

Bloomberg, Binance üzerinden yaklaşık 100 milyon dolarlık Binance Coin (BNB) çalındığını ifade etti.

Şirketten açıklama

Yaşanan siber saldırının ardından Binance Ceo’su Changpeng Zhao, Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Changpeng Zhao, “Yaşanan durum kontrol altına alındı. Paranız güvende. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Duruma göre daha fazla güncelleme yapacağız” ifadelerini kullandı. ,

Zhao, bir diğer tweetinde ise şu anki etkinin 100 milyon ABD dolarına eş değer olduğunu söyledi.

“TÜM PARA YATIRMA VE ÇEKME İŞLEMLERİ DONDURULDU”

Ayrıca CEO Zhao’nun tweetinden yaklaşık iki saat önce Binance resmi twitter hesabı, BNB Chain’in bakımda olduğunu paylaşarak, “Rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Daha fazla güncelleme olana kadar BNB zinciri aracığıyla tüm para yatırma ve çekme işlemlerini geçici olarak askıya alındı” açıklamasında bulunmuştu.

Bloomberg, bu yıl kripto para piyasalarına gerçekleşen siber saldırıların sonucunda yaklaşık 2 milyar doların çalındığı ve birçok saldırının Kuzey Kore’ye bağlantılı gruplar tarafından gerçekleştiğini düşünüyor.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

IMMELT’TEN LİDERLİK DERSLERİ

IMMELT’TEN LİDERLİK DERSLERİ

CEO'nun önlem planı

CEO'nun önlem planı

Yeni denge etkisi

Yeni denge etkisi

İyilik ajandası

İyilik ajandası

Mevcudu koruyacağız

Mevcudu koruyacağız

Odakta gençler var

Odakta gençler var

Yorum Yaz