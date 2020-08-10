Birleşme ve satın almalar ilk yarıda %43 düştü

“Pandemi Öncesi ve Sonrası Dünya ve Türkiye’de Şirket Birleşme ve Satın Almaları Raporu’na göre dünyada 2020 yılının ilk yarısında şirket birleşme ve satın almaları yüzde 43 geriledi.

Sparta & Co tarafından hazırlanan, “Pandemi Öncesi ve Sonrası Dünya ve Türkiye’de Şirket Birleşme ve Satın Almaları Raporu’nda 2019 yılında yapılan M&A işlemleri ve 2020 yılının ilk yarısında Dünya’daki işlemler incelendi. Yeni normalde, Dünya’da ve Türkiye’de hangi sektörlere ilginin artacağı, birleşme ve satın almalarda hangi sektörlerin ön plana çıkacağı araştırıldı.

Refinitiv’in verilerine göre, 2020 yılı ilk yarısında Dünya M&A pazarında 20.664 adet işlem gerçekleşti ve toplam büyüklük 1,2 Trilyon USD oldu. 2019 yılının ilk yarısında 24.484 işlem 2,1 Trilyon USD büyüklüğü ile gerçekleşmişti. Pandeminin en etkili dönemi olan 2020 ikinci çeyreğinde ise Dünya’da 9.129 işlemde 516,6 Milyar USD’lik birleşme ve satın alma gerçekleşti. Refinitiv'e göre, COVID-19 pandemisi ABD M&A pazarında da büyük etki yarattı. 2020 yılı ikinci çeyreğinde 2.064 işlemin büyüklüğü geçen sene aynı döneme göre yüzde 83 düşüş göstererek 106,4 Milyar USD oldu. Pandemin etkisinin yeni başladığı 2020 yılının birinci çeyreğinde Private Equity şirketlerinin 2020 yılı birinci yarısındaki işlemleri geçen sene aynı döneme göre yüzde 24 düşüş göstererek 200,7 Milyar USD’ye geriledi ve toplam 3.127 anlaşma yapıldı.

TÜRKİYE’DE BİRLEŞME VE SATIN ALMA PİYASASI

Türkiye M&A pazarı son 6 senede 18 Milyar USD’dan 5,3 Milyar USD’a geriledi. Raporda 2020 yılında pandemi etkisiyle daha düşük rakamlara gerileyeceğini öngörülüyor. Ancak, yazılım ve teknoloji sektöründeki satın almalar piyasada hareketlenmeye yol açıyor. Sparta & Co, Türkiye’de 2020 yılı son çeyreğinden itibaren stratejik satın almaların devam etmesini, özellikle; imalat sanayi, altyapı, teknoloji ve gıda alanındaki şirket birleşme ve satın almalarının üst sıralarda yer almasını bekliyor. Raporda, “Küçük ölçekli halka arzların özellikle 2020 yılının ikinci yarısında artmasını, yabancı yatırımcı ilgisine ihtiyaç duyan daha büyük halka arzlar için ise bir süre daha bekleneceğini düşünüyoruz” ifadesi yer alıyor.