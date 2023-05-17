BM, küresel ekonomi için büyüme hedefini yeniledi

BM’nin güncellenen Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler Raporu'nda, küresel ekonomik büyüme tahmini bu yıl için yüzde 2,3’e çıkarılırken, gelecek yıl için 0,2 puan düşürülerek yüzde 2,5'e çekildi

Birleşmiş Milletler (BM), bu yıl için küresel ekonomik büyüme tahminini 0,4 puan artırarak yüzde 2,3’e çıkarmasına rağmen küresel ekonomide uzun süreli düşük büyüme riski öngördü.

BM, ocak ayında yayınlanan "Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler 2023" raporunu güncelledi. Rapora göre, küresel ekonomi artan finansman açıkları, durgun yatırımlar ve genişleyen borç kırılganlıkları ile karşı karşıya bulunuyor. Bu da sürdürülebilir kalkınmayı tehdit ediyor.

Ayrıca, dünya ekonomisi Kovid-19 salgının etkileri, Rusya-Ukrayna savaşı, iklim değişikliği ve değişen makroekonomik koşulların etkisiyle uzun süreli düşük büyüme riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

BM raporuna göre, Kovid-19 sonrasında hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde yüksek seyreden enflasyon, son 10 yılın en agresif faiz artışlarına yol açarken, artan faiz oranlara rağmen, özellikle gelişmiş ekonomilerde merkez bankalarının hane halkı harcamaları ve istihdam dayanıklılığını koruyarak enflasyonu kontrol almasını zorlaştırıyor.

Bu nedenle küresel ekonomik büyümedeki yavaşlama hızı özellikle ABD ve Avrupa Birliği başta olmak üzere en büyük ekonomilerdeki güçlü hane halkı harcamalarının yanı sıra Çin ekonomisindeki toparlanma nedeniyle muhtemelen önceki tahminlerden daha ağır olacak.

Bu kapsamda, ocak ayında 2023 için yüzde 1,9 olan küresel ekonomik büyüme tahmini 0,4 puan artışla yüzde 2,3’e çıkarıldı. 2024 tahminini ise 0,2 puan düşürerek yüzde 2,5'e çekildi.

Raporda, “Bu artışa rağmen, küresel ekonomideki büyüme oranı, Kovid-19 salgınından önceki yirmi yıldaki ortalama yüzde 3,1'lik büyüme oranının hala çok altında.” değerlendirmesine de yer verildi.

ABD için ocakta yüzde 0,4 olan büyüme tahmini güçlü hane halkı harcamalarının etkisiyle yüzde 1,1’e yükseltilen raporda, AB için de yüzde 0,2 olan büyüme tahmini yüzde 0,9’a çıkarıldı. Dünyanın ikinci büyük ekonomisine sahip Çin'in ekonomik büyüme tahmini ise yüzde 4,8’den yüzde 5,3’e revize edildi.

Raporda, pek çok gelişmekte olan ülkeye ilişkin ekonomik büyüme beklentilerinin, sıkılaşan kredi koşulları ve artan dış finansman maliyetleri nedeniyle kötüleştiği vurgulandı. En az gelişmiş ülkelerin ise 2023'te ortalama yüzde 4,1 ve 2024'te yüzde 5,2 büyüyeceği tahmin edildi. Bu da BM’nin BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nde belirlenen yüzde 7'lik büyüme hedefinin çok altında kalıyor.