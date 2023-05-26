Borç yapılandırmasında başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri 1 ay uzatıldı

Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren kanundan yararlanmak için 30 Haziran'a kadar başvuru yapılabilecek.

26.05.2023 09:25:420
Paylaş Tweet Paylaş
Borç yapılandırmasında başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri 1 ay uzatıldı

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeden yararlanmak için başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin bir ay uzatılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla, 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümlerinden yararlanmak için öngörülen süreler ertelendi.

Buna göre, kanun hükümlerinden yararlanmak için vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), belediyeler gibi alacakları yapılandırılan idarelere yönelik başvuru, bildirim ve beyan süreleri 30 Haziran 2023'e (Bu tarih dahil) kadar uzatıldı. Söz konusu süre 31 Mayıs'ta dolacaktı.

Kararla, bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri ise 31 Temmuz 2023'e (Bu tarih dahil) kadar uzatılmış oldu.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

ASELSAN 9,5 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi imzaladı

ASELSAN 9,5 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi imzaladı

KOBİ tanımı değişti, bilanço sınırı 500 milyon liraya çıktı

KOBİ tanımı değişti, bilanço sınırı 500 milyon liraya çıktı

Artık tek amaç kâr etmek değil: Liderlerin denge arayışı

Artık tek amaç kâr etmek değil: Liderlerin denge arayışı

Ambalaj ihracatında hedef Avrupa

Ambalaj ihracatında hedef Avrupa

Bankacılık sektörü kredi hacmi azaldı

Bankacılık sektörü kredi hacmi azaldı

TCMB faiz kararını açıkladı

TCMB faiz kararını açıkladı

Yorum Yaz