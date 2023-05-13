Borsa, döviz, altın: Yatırım araçlarının bu haftaki performansı nasıl oldu?

Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,06, bireysel emeklilik fonları yüzde 2,73 değer kazandı. Yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 7,73 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

13.05.2023 09:15:410
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Borsa, döviz, altın: Yatırım araçlarının bu haftaki performansı nasıl oldu?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 8,97, altının gram satış fiyatı yüzde 0,72, dolar/TL yüzde 0,46 değer kazanırken, avro/TL yüzde 0,46 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 4.374,14 ve en yüksek 4.982,86 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 8,97 artarak 4.795,61 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,72 değer kazancıyla 1.267 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,71 artışla 8.488 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 2.063 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.077 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,46 değer kazancıyla 19,5870'e çıkarken, avro ise yüzde 0,46 kayıpla 21,3290 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,06, bireysel emeklilik fonları yüzde 2,73 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 7,73 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

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