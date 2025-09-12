Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 5 şirket (11 Eylül)

Borsa İstanbul'da dün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yeni iş ilişkisi başlığı altında açıklamalarda bulunan 5 şirket şöyle:

-ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (CGCAM)

Açıklama şöyle:

Şirketimiz, Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketinden 62.891.640 TL tutarında yeni cam siparişi almıştır. Teslimatın, Kasım 2025 sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

-GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (GEREL)

Şirketten dün yapılan 2 açıklama şöyle:

Şirketimiz ile TECNIMONT firması arasında, firmanın BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ – DUBAI'de bulunan Hassi R'Mel Gas Compr. Boosting Phase III projesi için BUSBAR ve New Linear Alkyl Benezene Unit projesi için KABLO KANALI ve MERDİVENİ ihtiyaçlarının şirketimizce tedarik edilmesine yönelik olarak yaklaşık olarak toplamda 1.740.000,00 USD (BirMilyonYediYüzKırkBinAmerikanDoları) tutarında sipariş alınmış, bu kapsamda üretim ve planlama süreci başlamıştır.

Şirketimiz ile INTERNATIONAL ELECTROMECHANICAL firması arasında firmanın BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ – DUBAI'de bulunan BUSINESS & SOCIAL CLUSTER PHASE 2 projesi için yaklaşık olarak 789.000,00 USD (YediYüzSeksenDokuzBinAmerikanDoları) tutarında BUSBAR siparişi alınmış, bu kapsamda üretim ve planlama süreci başlamıştır.

-GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (GESAN)

Açıklama şöyle:

Şirketimiz, NFC FAYDASIÇOK İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş. ile, Konya, Sivas ve Van illerinde bulunan arazilere, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin 5.1.h maddesi kapsamında Anahtar Teslim Arazi Güneş Enerjisi Santralleri yapılması hususunda sözleşme imzalamıştır. Sözleşme bedeli vergiler hariç 15.695.000, -USD'dir. (On Beş Milyon, Altı Yüz Doksan Beş Bin, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile sözleşme bedeli vergiler hariç 647.418.750, -TL)

Söz konusu projelerde kullanılacak güneş panelleri, Europower Enerji A.Ş.'nin bağlı ortaklığı ve şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Peak PV Solar A.Ş. tarafından temin edilecektir.

-MEKA GLOBAL MAKİNE İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MEKAG)

Açıklama şöyle:

Şirketimizin %100 hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığımız Meka İthalat İhracat Pazarlama ve Ticaret A.Ş., yurt dışı yerleşik bir şirketten bugün (11.09.2025) 4 adet beton santrali siparişi almıştır.

Sipariş bedelleri toplamı 1.949.600 (BirMilyonDokuzYüzKırkDokuzBinAltıYüz) EUR'dur.

-OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. (OTKAR)

Şirketimiz ile Daimler Buses GmbH (Daimler Buses) ve Mercedes-Benz Türk A.Ş. (MBT) arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde Daimler Buses'ın Mercedes-Benz Conecto modeli Otokar Sakarya fabrikasında üretilecektir.

İmzalanan sözleşme kapsamında önemli tüm malzeme ve parçalar Daimler Buses/MBT tarafından tedarik edilecek, Otokar ise aslen işçilik ve üretim hizmeti verecek olup, bu kapsamda hak edilecek hizmet gelirleri Şirketimiz finansal tablolarında diğer satışlar kaleminde izlenecektir.

2029 yılı sonuna kadar geçerli olan sözleşme kapsamında, üretim hattı hazırlıklarının tamamlanmasını takiben Eylül 2026'da üretime başlanması ve 2027 yılında seri üretime geçilmesi öngörülmektedir. Sözleşme süresi boyunca toplamda asgari 1.400 araç üretimi hedeflenmekte olup, nihai adetler pazardaki gelişmelere göre belirlenecektir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.



