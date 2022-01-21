BOTAŞ: 73 ilde doğalgaz tüketim rekoru kırıldı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), dün günlük 288 milyon metreküple Türkiye rekorunun yanı sıra 81 ilin 73'ünde günlük doğal gaz tüketim rekoru kırıldığını bildirdi.

21.01.2022 09:40:000
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BOTAŞ: 73 ilde doğalgaz tüketim rekoru kırıldı

Şirketin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, dün Türkiye'de doğal gaz tüketiminde tarihi rekor kırıldığı kaydedildi.

Paylaşımda, "19 Ocak 2022 tarihinde günlük 288 milyon metreküp doğal gaz tüketimi ile Türkiye rekorunun yanı sıra 81 ilimizin 73'ünde de günlük doğal gaz tüketim rekoru kırıldı." ifadeleri kullanıldı.

Doğal gaz tüketiminde günlük rekor daha önce 280 milyon metreküple 19 Ocak 2021'de gerçekleşmişti.

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