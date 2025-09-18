Brezilya Merkez Bankası faizi değiştirmedi

Brezilya Merkez Bankası, faiz oranını yaklaşık yirmi yılın en yüksek seviyesinde sabit tuttu.

Gabriel Galipolo başkanlığındaki Brezilya Merkez Bankası yönetim kurulu üyeleri, Bloomberg anketine katılan tüm ekonomistlerin beklentisi doğrultusunda, çarşamba günü geç saatlerde yapılan ikinci toplantıda da Selic faiz oranını %15’te bıraktı.

Yetkililer karara eşlik eden açıklamada, yerel işgücü piyasasının güçlü olduğunu, mevcut enflasyon seviyelerinin hedefin üzerinde olduğunu ve gelecekteki tüketici fiyat beklentilerinin sabit olmadığını belirttiler. Politika yapıcılar, “Komite, faiz oranını çok uzun bir süre mevcut seviyesinde tutmanın enflasyonun hedefe yakınsamasını sağlamak için yeterli olup olmayacağını değerlendirerek tetikte kalmaya devam edecek” denildi.

Açıklamada, “gelecekteki para politikası adımlarının ayarlanabileceği ve uygun olması halinde faiz artırımı döngüsünü yeniden başlatmaktan çekinilmeyeceği vurgulandı. Latin Amerika’nın en büyük ekonomisinde tüketici fiyat tahminleri 2028 yılına kadar %3’lük hedefin üzerinde kalmaya devam ederken, Brezilya Merkez Bankacısı yetkilileri de teyakkuzda. Ağustos ayında yıllık enflasyon ikinci ay üst üste yavaşlasa da, bu düşüşün büyük bir kısmı genel bir iyileşmeden ziyade elektrik ve gıda gibi dalgalı bileşenlerdeki düşüşlerden kaynaklandı.

Rekor düzeyde düşük işsizlik ve kamu harcamaları da talebi destekleyerek ülkede uygulanan kısıtlayıcı para politikasına meydan okuyor. Bloomberg Brezilya Ekonomisti Adriana Dupita, “Brezilya Merkez Bankası eylül toplantısında politika faiz oranını ve mesajını değiştirmedi — enflasyon beklentileri sabit kalmadığı için şahin tutum mantıklı ve güvenilirliği artırmak için nispeten düşük maliyetli bir strateji.

Para politikası sıkı kalmaya devam etti ve gerçekleşen enflasyona göre reel politika faizi hala %10,1 seviyesinde, bankanın nötr olarak gördüğü %5 seviyesinin iki katı” dedi.