Bu hafta yatırım araçları performansı...

BIST 100 endeksi, en düşük 4.311,41 ve en yüksek 4.660,31 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,70 azalarak 4.400,76 puandan tamamladı.

6.05.2023 09:26:590
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Bu hafta yatırım araçları performansı...

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,70 değer kaybederken, altının gram satış fiyatı yüzde 1,37, avro/TL yüzde 0,08, dolar/TL yüzde 0,23 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 4.311,41 ve en yüksek 4.660,31 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,70 azalarak 4.400,76 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,37 değer kazancıyla 1.258 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,37 artışla 8.428 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 2.035 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.063 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,23 değer kazancıyla 19,4980 liraya, avro da yüzde 0,08 kazançla 21,4280 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,26, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,56 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,20 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.




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