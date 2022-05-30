Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç: Bilançoları ihtiyatlı yönetmeliyiz

Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç bankacılıkta bu yılın ihtiyatlı yönetilecek bir yıl olacağını söyledi.

Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, 2022’nin sektör için dengeli başladığına, kredilerde talebin tüzel taraftan geldiğine dikkat çekti.

Capital Nisan 2022 sayısından

Savaşın getirdiği hammadde fiyatlarındaki artışların, tedarik zincirlerindeki problemlerin Türk şirketleri için önemli olduğunu anlatan Murat Dinç, bu gelişmeleri, bankacılık sektörü olarak çok yakından takip ettiklerini söyledi. Murat Dinç, “Bu süreçte bilançoları da ihtiyatlı yönetmemiz gerekiyor” diyor.

Dinç, “Kurumsal tarafta işletme sermaye ihtiyacının artmasıyla daha iyi büyüme olacak. TL kredilerde artış olacak” diye konuştu. “2022, bankalar için ihtiyatlı yönetilecek bir yıl olacak” yorumunu yapan Dinç, bu yıl sonunda sektörde kredi ve mevduatta paralel şekilde yüzde 35 büyüme öngörüyor.

Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç’e bankacılıkta yılın gidişatı ve sektördeki ana gündem maddelerini sorduk. YANITLARI BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ