Bilançoları ihtiyatlı yönetmeliyiz

“YÜZDE 400 ARTIŞ YAKALADIK”



YENİ MARKA Pandemiyle başlayan daha az temas etme alışkanlığının süreceği görüşüyle dijital alana yatırım yapmaya devam ettik. Ekim 2021’de uçtan uca şubesiz bir bankacılık deneyimi olarak kurguladığımız ON markamızı lanse ettik. Bu markayla özellikle bireysel bankacılıkta ciddi beklentimiz var. ON’un en önemli ürünü, hoş geldin süresi olmadan avantajlı faiz oranı sunan ON Hesap. ON Hesap’ın etkisiyle 2021’de dijital mevduat bazımızı yüzde 69 artırdık. Çengel ürünümüz mevduat, ardından mevduat dışı ürünleri sunuyoruz. Bu ürünleri bu yıl içinde geliştireceğiz.



1 MİLYON MÜŞTERİ ON markasını hem müşteri adedi hem hacim olarak büyütmeyi istiyoruz. 1 yılda 1 milyon müşteriye ulaşma hedefimiz var. ON ile kredi de veriyoruz. Migros ile kasada kredi ve farklı iş birlikleriyle beyaz eşya, elektronik ürünlerde anında kredi sağlıyoruz. Kredi satış hacmimizde lansman sonrası yüzde 400 artış yakaladık. Önümüzdeki dönemde e-ticaret konsantrasyonunu ve iş birlikteliklerini artırmayı hedefliyoruz.