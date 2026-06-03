Burgan Bank'tan kadınlara siber güvenlikte kariyer desteği

Bankadan yapılan açıklamaya göre, dijital dönüşüm çağında artan nitelikli insan kaynağı ihtiyacına yanıt vermek amacıyla hazırlanan gelişim programı için taraflar arasında protokol imzalandı.

Söz konusu program, kadınların teknoloji odaklı iş alanlarına yeniden katılımını desteklemeyi ve finans sektörünün ihtiyaç duyduğu uzman insan kaynağının gelişimine katkı sunmayı hedefliyor.

Bilgi güvenliğini savunma ve saldırı perspektifleriyle değerlendirerek, katmanlı güvenlik yaklaşımını temel alan eğitim modeli sunan program kapsamında katılımcılara ağ, sistem, uygulama, uç nokta ve veri güvenliği başlıklarının yanı sıra risk, yönetişim ve uyum alanlarında kapsamlı içerik sağlanacak. Program, yapay zeka ve kuantum gibi gelişmekte olan teknolojilere de odaklanacak.

Burgan Bank Bilgi Teknolojileri Güvenlik ve Risk Yönetimi Bölüm Başkanı Turan Mola ile Işık Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Barış Çeliktaş liderliğinde oluşturulan ve YenidenBiz Derneği ile yönetilecek eğitim, katılımcılara hem teorik hem de uygulamalı öğrenme deneyimi sunacak. Yüz yüze ve çevrim içi oturumlarla ilerleyecek program sonunda katılımcılar, sertifikasyon sürecine dahil edilecek.

Başvuruları YenidenBiz Derneği üzerinden alınacak program, ekim ayında başlayarak toplam 30 saatlik eğitimle 10 hafta sürecek. Eğitim süresi boyunca katılımcılar, vaka analizleri, atölye çalışmaları ve araştırma projeleriyle desteklenen içerik üzerinden ilerleyecek.

- "Bilgi güvenliği kritik bir uzmanlık alanı haline geldi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Burgan Bank Çalışan Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Levent Ergin, dijitalleşmenin hız kazandığı dönemde, bilgi güvenliğinin kurumlar için kritik bir uzmanlık alanı haline geldiğini belirtti.

Ergin, "YenidenBiz Derneği ve Işık Üniversitesi ile hayata geçirdiğimiz bu program ile kadınların teknoloji ve siber güvenlik alanındaki temsiliyetini artırmayı, kariyerine ara vermiş bireylerin yüksek katma değerli mesleklere yönelmesine katkı sunmayı ve siber güvenlik farkındalığını daha geniş bir zemine yaymayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Burgan Bank Bilgi Teknolojileri Güvenlik ve Risk Yönetimi Bölüm Başkanı Turan Mola da kadınların teknoloji ve siber güvenlik alanında daha güçlü bir şekilde temsil edilmesinin, sektörün sürdürülebilir gelişimi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Programı kariyerine yeniden yön vermek isteyen kadınların söz konusu alanlarda ihtiyaç duyacağı bilgi ve yetkinlikleri kapsamlı bir içerikle kazanabileceği şekilde tasarladıklarına dikkati çeken Mola, "Katılımcıların edinecekleri birikimin, hem kendi kariyer yolculuklarında yeni fırsatların önünü açacağına hem de sektörün nitelikli insan kaynağına değerli bir katkı sunacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Etkiyi birlikte büyüteceğiz"

YenidenBiz Derneği Genel Müdürü Tülay Cerit Tiryaki, katılımcıların kazanacağı bilgi ve yetkinliklerin, kariyer yolculuklarında yeni fırsatlara dönüşmesini ve deneyim sermayelerini daha görünür kılarak, iş hayatındaki potansiyellerini güçlendirmesini hedeflediklerini aktardı.

Programın iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli yetenek havuzuna katkı sağlayarak, kadınların ekonomik ve toplumsal hayata katılımını destekleyen sürdürülebilir bir etki yaratacağına inandıklarını ifade eden Tiryaki, "Bu doğrultuda katılımcıların gelişim süreçlerini, programdaki ilerlemelerini ve sertifikasyon kriterlerini yakından takip ederek, etkiyi birlikte büyüteceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serhat Koloğlugil de toplumsal dönüşüme katkı sunan ve geleceğin yetkinliklerine odaklanan projeler geliştirmeyi önemsediklerini belirterek, "Bilgi güvenliği gibi stratejik ve hızla büyüyen bir alanda hayata geçirilen bu işbirliği, üniversite-sektör iş birliğinin güçlü bir örneği. Programın, kadınların teknoloji alanındaki uzmanlığını ve kariyer fırsatlarını güçlendirmesine katkı sunmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.