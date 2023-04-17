Bütçe 3 ayda 250 milyar TL açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mart ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Merkezi Yönetim bütçe dengesi Mart'ta 47,2 milyar TL açık verdi. Bütçe Mart 2022'de 69 milyar TL açık vermişti.

Bütçe giderleri yıllık yüzde 48,5 artışla 334 milyar TL, bütçe gelirleri yıllık yüzde 83,9 artışla 286,8 milyar TL ve bütçe açığı 47,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz dışı bütçe giderleri 289 milyar TL ve faiz dışı açık ise 2,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Bütçe martta 47,2 milyar lira, ocak-mart döneminde 250 milyar lira açık verdi. Kur korumalı mevduat için Mart ayında bütçeden aktarım yapılmadı.