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1962,44
En Yüksek
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%0,57
Alış
13,6016
Satış
13,6114
En Yüksek
13,6130
EURO
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%0,72
Alış
15,4217
Satış
15,4247
En Yüksek
15,4400
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1,1334
En Yüksek
1,1344
ALTIN
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Siyaset
Aktüel
İş Dünyası
İş Yaşam
Araştırmalar
Söyleşiler
Kobi
Ekonomi
Makro Ekonomi
Projeksiyon
Piyasalar
Döviz-Faiz
Altın
Borsa
Yönetim
İnsan kaynakları
Yeni trendler
Pazarlama
Liderlik
Başarı Öyküleri
CEOLife
Finans
Faktoring
Sigorta
Bireysel emeklilik
Leasing
Bankacılık
Capital Dergi
Etkinlikler
Capital'de Bu Ay
Dijital
Gelecek & Trendler
Genç Capital
Geniş Açı
Akıllı Kimya
İller
MIT Technology Review
Uludağ Ekonomi Zirvesi
UEZ 2021
UEZ 2021
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Canlı yayın: Capital500 Ödül Töreni başladı
Canlı yayın: Capital500 Ödül Töreni başladı
Capital500 Zirvesi ve Ödül Töreni başladı. Töreni canlı olarak izleyebilirsiniz.
19.01.2022 09:50:00
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