Avrupa borsaları, teknoloji hisselerindeki satışlar ve yapay zeka yatırımlarının geleceğine ilişkin soru işaretleri ve Avro Bölgesi'nde bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesi karışık seyrediyor.

Avrupa piyasalarında saat 11.25 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 650,62 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,32 düşüşle 10.655,48 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,23 yükselişle 26.135,64 puanda, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,14 artışla 50.918,50 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yatay seyirle 8.216,49 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 19.823,06 puanda bulunuyor.

Küresel piyasalar, ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın beklentileri aşan finansal sonuçları ve gelecek döneme ilişkin iyimser öngörülerinin desteğiyle toparlanma eğilimine girerken, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklanacak toplantı tutanakları yatırımcıların odağına yerleşti.

Avrupa tarafında ise teknoloji hisselerindeki satışlar ve yapay zeka yatırımlarının geleceğine ilişkin soru işaretleri bölge piyasalarında etkili oluyor. Öte yandan Avro Bölgesi'nde bugün aç��klanacak enflasyon verileri yatırımcılarca yakından takip edilecek.

Çip tarafında talep kısılması oluşabileceği endişeleriyle Hollanda menşeli çip üretim teknolojileri firması ASML'nin hisseleri yüzde 5,3 düşerken, Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'a ait 15 milyondan fazla sızdırılmış belge, Bankanın geçmişteki tartışmalı iş uygulamalarını ve denetim zafiyetlerini ortaya koydu. Bu haberlerin ardından Deutsche Bank hisseleri yüzde 6 geriledi.

Diğer taraftan, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, ABD'de düzenlenen iş, finans ve siyaset konularının konuşulduğu DealBook Zirvesi'ne katılacak.

Öte yandan, Avrupa Birliği ülkelerinin savunma bakanları, Ukrayna'ya askeri ve mali desteği, transatlantik savunma işbirliğini ve Çin ile ilişkilerin güvenlik boyutunu ele aldı.

Toplantıya katılan Ukrayna Savunma Bakanı Yevgeni Khmara, sahadaki son gelişmeler ve ülkesinin başta hava savunması olmak üzere en acil ihtiyaçları konusunda bakanları bilgilendirdi. Bakanlar, Ukrayna'ya AB düzeyinde ve ikili düzeyde sağlanabilecek askeri yardım ve mali destek seçeneklerini değerlendirdi.