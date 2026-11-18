Türkiye'de işsizlik oranı, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,1 puan artışla yüzde 8,1 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz-eylül dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, bu yılın temmuz-eylül döneminde bir önceki çeyreğe göre 46 bin kişi artarak 2 milyon 870 bin kişi olarak tespit edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,1 puan artışla yüzde 8,1 seviyesinde hesaplandı.

İşsizlik oranı, söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre 0,3 puan azaldı.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda yüzde 10,7 olarak ölçüldü.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,1 puanlık artışla yüzde 14,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 10,4, kadınlarda yüzde 21,3 olarak tahmin edildi.

TÜİK geçmişe dönük bazı çeyreklik işsizlik verilerinde revizyona da gitti.

Buna göre, çeyrekler itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 62 bin kişi azalarak 32 milyon 434 bin kişi oldu. İstihdam oranı da 0,3 puan düşüşle yüzde 48,3 olarak tespit edildi. Bu oran erkeklerde yüzde 65,7 iken kadınlarda yüzde 31,4 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu dönemde 17 bin kişi gerileyerek 35 milyon 304 bin kişiye düştü. İş gücüne katılma oranı da 0,2 puanlık azalışla yüzde 52,6'ya geriledi. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,5, kadınlarda yüzde 35,1 oldu.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 58 bin kişi, sanayi sektöründe 133 bin kişi azalırken inşaat sektöründe 9 bin kişi, hizmet sektöründe 120 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 13,6'sı tarım, yüzde 19,3'ü sanayi, yüzde 6,8'i inşaat, yüzde 60,3'ü hizmet sektöründe yer aldı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre değişim göstermeyerek 42,3 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 1 puanlık artışla yüzde 30,9 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,5 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 20,2 olarak tahmin edildi.

Türkiye genelinde temmuz-eylül dönemine ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

“İstihdam oranımız yüzde 48,3 olarak gerçekleşti”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NSosyal hesabından Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) temmuz-eylül dönemi iş gücü istatistiklerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,1 puanlık artış gösteren işsizlik oranının, geçen yılın aynı dönemine göre 0,3 puanlık azalarak yüzde 8,1 olduğunu belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"İstihdam sayımız, bu yılın üçüncü çeyreğinde 32 milyon 434 bin kişi, istihdam oranımız ise yüzde 48,3 olarak gerçekleşti. İş gücümüz aynı dönemde 35 milyon 304 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise yüzde 52,6 olarak gerçekleşti. Çalışma hayatımızı Ulusal İstihdam Stratejimiz ve Ulusal Adil Geçiş Stratejimiz doğrultusunda güçlendirmek için politikalarımızı sürdüreceğiz. Gençlerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın iş gücü piyasasına erişimlerinin desteklenmesi için adımlarımıza devam edeceğiz."