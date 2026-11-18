İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (ISG), artan yolcu trafiğine paralel olarak hizmet standartlarını üst seviyeye taşıyan kapsamlı iyileştirme ve yatırım projelerini sürdürüyor.

Terminal 2 – Terminal 1 Entegrasyon Projesi kapsamında hayata geçirilen ‘Bütüncül Otopark Düzenlemesi’ ve Terminal 2’de kullanıma sunulan ilave açık otopark alanı sayesinde kapasite 5 bin 229 araca yükseltildi. Terminal 1’in yeniden hizmete açılmasıyla sağlanan 607 araçlık ek kapasiteyle birlikte havalimanının toplam otopark kapasitesi 5 bin 836 araca ulaştı. Ayrıca, artan motosiklet kullanımına yanıt vermek amacıyla rampa alanları değerlendirilerek motosiklet sürücülerine özel güvenli park alanları oluşturuldu.

SAVVy, üretken yapay zeka teknolojisiyle 8 dilde hizmet veriyor

Kasım 2024’te hizmete alınan ve havalimanlarında kullanılan ilk üretken yapay zekâ tabanlı dijital asistan SAVVy; uçuş, alan içi yönlendirme, ulaşım ve terminal hizmetlerine dair soruları WhatsApp entegrasyonu üzerinden anlık olarak yanıtlıyor. Türkçe, İngilizce, Rusça, Fransızca, Çince, İspanyolca, İtalyanca ve Almanca olmak üzere 8 farklı dilde 7/24 kesintisiz destek sunan SAVVy, çağrı merkezine gelen soruların yaklaşık %40’ını tek başına karşılayarak operasyonel verimlilik sağlıyor.

Ücretsiz su noktaları artırıldı, su satışında tavan fiyat uygulamasına geçildi





Yolcu konforunu ve temel ihtiyaç ürünlerine erişilebilirliği ön planda tutan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda, terminal genelindeki ücretsiz su sebillerinin sayısı 2 yeni noktayla birlikte 8’e çıkarıldı. Giden yolcu check-in alanı, dış hatlar gelen yolcu bölümü ile iç ve dış hatlar arındırılmış salonlarında konumlandırılan ücretsiz su doldurma noktalarına ek olarak, terminal genelindeki su otomatlarında da ambalajlı içme suyu erişilebilir koşullarla sunuluyor.

Bununla birlikte, terminal genelindeki su satışlarında 5 Ekim 2026 tarihinden itibaren fiyat düzenlemesine gidildi. Yolcuların daha öngörülebilir fiyatlarla hizmet alabilmesi amacıyla hayata geçirilen bu uygulama kapsamında, tavsiye edilen tutarlar azami satış fiyatı niteliğinde olup, işletmeler ürünlerini bu fiyatların altında da satışa sunabiliyor.

Terminal 2 ve Terminal 1 modern tasarımlarla yenileniyor

“Yolcu Akışını İyileştirme Projeleri” kapsamında Terminal 2’deki ortak kullanım alanları ve iç hatlar lounge kapasitesi genişletilirken, 2024 yılından bu yana 22 WC modern tasarımla tamamen yenilendi. Terminal 1’de ise eski THY CIP Lounge alanındaki yapısal güçlendirme çalışmaları sürerken, terminalin kara ve hava taraflarında tamamlanan hissedilebilir yürüme yüzeyi işaretlemeleriyle görme engelli ve az gören yolcular için erişilebilirlik standartları yükseltildi.

Şehirler arası ulaşım noktası modern ve konforlu bir yapıya kavuşturuldu

Havalimanından çevre illere erişimi kolaylaştırmak amacıyla şehirler arası ulaşım noktası baştan sona yenilenerek yolcular için çok daha modern, düzenli ve konforlu bir bekleme alanı oluşturuldu. Terminal 1’in önünde kurulan şehirler arası ulaşım noktası ile Bursa, Balıkesir, Sakarya ve Kocaeli’ye konforlu ve kesintisiz ulaşım sağlanmaktadır.