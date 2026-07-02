ÇAYKUR ilk sürgün dönemini tamamladı: 259 bin ton yaş çay alındı

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), yaş çay hasat sezonunun birinci sürgün dönemine ait verileri paylaştı. Yapılan resmi açıklamaya göre, 28 Haziran itibarıyla sona eren ilk sürgün döneminde üreticilerden toplam 259 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirildi.

ÇAYKUR, sezon başlangıcında ilk günlerdeki çay miktarının düşük olmasına rağmen kampanyayı erken başlatarak üreticileri erkenden bahçeye girmeleri konusunda teşvik ettiğini belirtti.

Hasat sürecinin detaylarına ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

Kampanya Başlangıcı: 20 Mayıs tarihinde açılan sezonda, ilk gün 890 ton çay alımı yapıldı.

İlk Günler: Takip eden günlerde günlük ortalama bin ton civarında seyreden alımlar, kurumun toplam işleme kapasitesinin yalnızca %10'una denk geldi.

Tam Kapasiteye Geçiş: ÇAYKUR fabrikaları, tam kapasiteyle üretime ancak 28 Mayıs tarihinde ulaşabildi.

"Aynı hassasiyet devam edecek"

Genel Müdürlük, geçmiş yıllardan edinilen bilgi ve tecrübeler ışığında hasat süreçlerini çok titiz bir şekilde takip ettiklerinin altını çizdi. Üreticilerin ihtiyaçları başta olmak üzere tüm dinamiklerin hesaba katılarak en uygun üretim takviminin planlandığı vurgulanırken, şu ifadelere yer verildi:

"ÇAYKUR olarak en uygun üretim takvimini oluşturmaktayız. Bundan sonraki sürgün ve kampanya dönemlerinde de bu hassasiyet korunmaya devam edilecektir."