Cepte takside sınırlama

Fiyatı 3 bin 500 lirayı aşan ithal cep telefonlarında taksit sayısını 6 aydan 3 aya düşüren karar Resmi Gazete’de yayınlandı.

14 OCAK, 20200
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Cepte takside sınırlama

Bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikle, “fiyatı 3 bin 500 türk lirasına kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı, fiyatı 3 bin 500 Türk Lirası’nın üzerinde olanlarda ise kredilerin vadesi üç ayı aşamaz” ifadesi yer aldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 3 bin 500 TL’nin altındaki telefonlar için taksit sayısını ise 12 aya çıkardı.

Ayrıca bu kredilerin yapılandırılmasında da yeni taksit sayıları geçerli olacak.

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