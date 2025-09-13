ChatGPT'nin arkasındaki şirket dönüşüyor: OpenAI, halka arz yolunda

Microsoft ve OpenAI, ortaklıklarının geleceğini yeniden şekillendirecek bağlayıcı olmayan bir anlaşma imzaladıklarını duyurdu. Bu anlaşma, OpenAI'ın kâr amacı güden bir şirkete dönüşme sürecini hızlandırarak, yapay zeka sektörünün en önemli iş birliklerinden birinde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

CNN'de yer alan habere göre; Microsoft ve OpenAI Perşembe günü, OpenAI'ın kâr amacı güden bir şirkete dönüşme sürecini ilerletmesine olanak tanıyacak yeni ilişki koşulları için bağlayıcı olmayan bir anlaşma imzaladıklarını duyurdu. Bu anlaşma, ChatGPT çılgınlığını finanse eden en dikkat çekici ortaklıklardan birinde yeni bir aşamaya işaret ediyor.

Bu, OpenAI'ın daha yaygın bir yönetim yapısı altında sermaye artırma ve nihayetinde yapay zeka gelişimini finanse etmek için halka arz olma arayışındaki Microsoft ile yürüttüğü uzun soluklu görüşmelerde bir ilerleme anlamına geliyor.

Microsoft, OpenAI'a 2019'da 1 milyar dolar ve 2023'ün başında da 10 milyar dolar yatırım yapmıştı. OpenAI'ın geliri milyarlarca dolara ulaşırken, daha geleneksel bir kurumsal yapı ve satışları genişletmek, talebi karşılamak için gereken bilgi işlem kapasitesini güvence altına almak amacıyla ek bulut sağlayıcılarla ortaklıklar arıyor.

Halka arzın önünü açacak

Microsoft ve OpenAI, tüketici sohbet robotlarından işletmeler için yapay zeka araçlarına kadar çeşitli ürünlerde rekabet ediyor. Microsoft, OpenAI'ın teknolojilerine olan bağımlılığını azaltmak için kendi yapay zeka modellerini de geliştirmeye devam ediyor.

Anlaşma, OpenAI'ın daha geleneksel bir kurumsal yapıya geçişini ve nihayetinde yapay zeka gelişimini finanse etmek için halka arz olmayı planlamasının önünü açıyor.

Anlaşmanın finansal detayları henüz netleşmedi. Ancak OpenAI'ın, dönüşümünü yıl sonuna kadar tamamlayamazsa milyarlarca dolarlık finansmanı kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Bu süreç, eyalet başsavcılarından yasal onay alınmasını gerektiriyor.