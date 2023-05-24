Citibank'tan 'Türk Süpermarket Şirketleri' raporu

Citibank'ın "Türk Süpermarket Şirketleri" analiz raporunda, Türkiye'deki büyük perakendecilerin ürünlerdeki fiyat artışlarını direkt tüketiciye yansıttığı belirtildi.

Citibank, Türkiye'de kur ve enflasyon geçişkenliğinin perakendeciler üzerindeki etkisini incelediği "Türk Süpermarket Şirketleri" analiz raporunu yayımladı. Raporda, ülkede döviz kurunun Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) geçişkenliğinin iki yılda gözle görülür şekilde artmasına karşın Türk perakendecilerin enflasyondan etkilenmeyerek satışlarını ve karlarını artırmaya devam ettiği kaydedildi.

Türkiye'de kur ve enflasyon geçişkenliğinin perakendeciler üzerindeki etkisine işaret edilen raporda, Türkiye'deki büyük perakendecilerin ürünlerdeki fiyat artışlarını direkt tüketiciye yansıttığı belirtildi.

Borsada hisseleri işlem gören 3 süpermarketin faaliyet karının dolar bazında 2018'den beri yüzde 150 artış gösterdiği aktarılan raporda, büyük perakendecilerin geleneksel kanallardan pay alarak büyümeye devam edeceğinin öngörüldüğü kaydedildi.



