"Çocuklar üzerinden reklam yapılmamalı"

SEY Vakfı, 1968 yılından bu yana eğitim alanında faaliyet gösteren Yücel ailesinden, Semra ve Enver Yücel adına çocukları, Hüseyin Yücel, Begüm Yücel tarafından 2020 yılında kuruldu. Gelir düzeyi düşük ailelerin çocuklarına burslar sağlayarak, eğitimde fırsat eşitliği sağlamayı amaçlayan vakıf, ilk etapta 22 öğrenciye burs imkanı sağladı.

Burs verirken akademik başarıya bakmadıklarını söyleyen SEY Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Begüm Yücel, asgari ücretle geçinen ailelerin çocuklarını seçtiklerini belirtiyor. En önemli kriterlerinin ise ailenin eğitime verdiği değer olduğunu ifade ediyor. Eğitimin aileden başladığına dikkat çeken Yücel, “Sadece çocukları değil, aileleri de bu konuda bilinçlendiriyoruz. Özellikle babaların da sürece daha çok dahil olması için çaba gösteriyoruz” diyor.

SEY Vakfı, İzmir depremi sonrası yaptığı çalışmalarda son dönemde gündeme geldi. Enkaz altından kurtarılan 15 çocuğa yaşam boyu eğitim bursu sağladıklarını aktaran Yücel, bölgede ailelerin en büyük korkusunun, deprem konusu gündemden düştükten sonra yalnız kalmak olduğunu belirtiyor. Olay sıcakken bazı şirketlerin faaliyetlerini reklama çevirdiğini söylüyor ve “Çocuklar üzerinden PR yapılmasını çok yanlış buluyorum. Bu çocuklar ileriki yıllarda internette ismini arattığında bunlarla yüzleşmemeli” diye konuşuyor.

Günümüzün Dünyası’nın bu haftaki konuğu Begüm Yücel’le İzmir’de yaşananları, vakfın burs kriterlerini, hedeflerini ve hayallerini konuştuk. Keyifli dinlemeler…

https://open.spotify.com/episode/1ttPQUbG8wjKnJCAe4prES?si=xz--GOMNQ4a5rj5kwMAVJQ