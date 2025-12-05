İş dünyasından yapay zeka hamlesi: Şirketler geleceğe hazır

SAP Türkiye, iş dünyasında yer alan liderleri ve üst düzey yöneticileri SAP Executive Summit etkinliğinde bir araya getirdi. SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan’ın ev sahipliğinde “Potansiyelini açığa çıkar” başlığıyla düzenlenen etkinliğe; SAP Yönetim Kurulu Üyesi ve APAC, EMEA, MEE bölgelerinin gelirlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Manos Raptopoulos, SAP EMEA Bölgesi Başkanı Augusta Spinelli, SAP Güney Avrupa Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Carlos Lacerda ve SAP EMEA Bölgesi Çözüm Grubu Başkanı Marc Nolla katıldı.

“Dijital dönüşüm yalnızca bir teknoloji yatırımı değildir”

“Bulutta Sınırları Aşmak: Dönüşümün Yeni Rotası” başlıklı oturuma SAP’nin Platin | Global İş Ortağı Detaysoft’un Satış Direktörü Can Nalbantoğlu ile birlikte katılan Orhan Holding İnsan, BT ve Kurumsal Gelişim Başkan Yardımcısı & İcra Komitesi Üyesi Evrim Bayam, “Orhan Holding, dijital dönüşüm yalnızca bir teknoloji yatırımı değil; kültür, liderlik ve iş yapış biçimi dönüşümünün temeli olarak görüyor. Sürdürülebilir ve kârlı büyüme hedefimize ulaşmak için dijital dönüşüm, en güçlü araçlarımızdan biri. Bu yolculuğun merkezinde insan var, çünkü biz, gerçek dönüşümün ancak amaç birliğiyle hareket eden, değişime liderlik eden ve dönüşümü sahiplenen insan kaynağıyla mümkün olduğuna inanıyoruz. ‘RISE with SAP’ projesiyle yalnızca 5 ayda 12 ülkede hayata geçirilen bu bulut dönüşümü, daha verimli çalışmak, adaptasyon ve çevik karar alma kapasitemizi artırmak, maliyet optimizasyonu ve yenilikçi yaklaşımlarla rekabet avantajı kazanmak ve müşteri, çalışan ile paydaş deneyimini iyileştirmek açısından hedeflerimizi güçlendiriyor” dedi.

“Başarıyı getiren, teknolojiyle insanın uyumudur”

Index Grup Yönetim Kurulu Başkanı, 2017- 2018 TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, SAP iş ortağı NTT DATA’nın META Bölgesi Kıdemli Başkanı ve Türkiye CEO’su Dr. Bahri Danış ile katıldığı “Bulut Teknolojilerle Değer Yaratmak: Hızlı, Esnek, Yenilikçi” başlıklı oturumda şunları söyledi:

“Index Grup olarak 36 yıldır Türkiye’nin her noktasına teknoloji ulaştırıyoruz. Bugün bireylerin ve kurumların kullandığı her üç üründen biri bizim dağıtımımızdan geçiyor. Bu önemli operasyon, bizi hep daha iyisini yapmaya, beklentilerin ötesine geçmeye zorluyor. Dijital dönüşüm kararımızın arkasında da bu motivasyon vardı. RISE with SAP projesi bizim için sadece bir sistem geçişi değil, geleceğe dair oldukça stratejik bir adım oldu. Böyle bir yola çıkarken en kritik konu, doğru yol arkadaşını seçmekti. Biz iş ortaklarımızı sadece profesyonel kriterlerle değil, aynı zamanda aramızdaki uyumla da değerlendiriyoruz. NTT DATA ile daha ilk görüşmemizde o uyumu hissettik. Elbette süreç boyunca zorlu günler, stresli anlar yaşandı. Ama şuna inanıyorum: Sistemsel sorunların her zaman bir çözümü vardır, insani sorunların ise teknik bir çözümü yoktur. Başarıyı getiren şey, teknolojiyle insanın uyumudur. Bizim projemizi bir başarı hikayesine dönüştüren de Index Grup ve NTT DATA arasındaki bu güçlü uyum oldu.”

“Üretim kapasitemizi %100 artırmayı hedefliyoruz”

“Geleceğe Taşınmak: Enerjisini SAP’nin Bulut Tabanlı Çözümlerinden Alan Bir Dönüşüm Hikayesi” başlıklı oturumda SAP iş ortağı Vektora’nın Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Zeynep Aykaç ile sahne alan Astor Enerji CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ünsal, “Astor Enerji, 1983 yılında kurulmuş bir şirket olarak bugün yalnızca Türkiye’de değil, dünya pazarında da güçlü bir marka haline gelmiş durumda. Ankara’daki 140 bin metrekarelik fabrikamızda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz ve 228 bin metrekarelik yeni fabrika yatırımımızın 1. fazı bitmek üzere. Bu yeni yatırımla birlikte üretim kapasitemizi %100 artırmayı hedefliyoruz. An itibarıyla 2330’u aşkın çalışan sayımızla da sektördeki büyümemize hız kesmeden devam ediyoruz” dedi. ERP sistemlerini bulut odağıyla yeniden yapılandırmamızın temel nedenini de anlatan Hakan Ünsal, “İş süreçlerimizi uçtan uca dijitalleştirerek çeviklik, verimlilik ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. Bu dönüşümle birlikte yalnızca mevcut süreçlerimizi optimize etmeyi değil, aynı zamanda geleceğin iş modellerine uygun, ölçeklenebilir ve entegre bir dijital mimari kurmayı amaçlıyoruz. Global bir üretici olma vasfıyla artık sadece Türkiye’de değil, dünyanın en iyisiyle çalışma vizyonuyla marka değerimizi de yükseltmek istedik. Ayrıca; gelişmiş çizelgeleme ve kapasite planlama kabiliyetleriyle âtıl kapasitemizi minimize edeceğimiz için, SAP yatırımını kapasite artışı yatırımı olarak da görmekteyiz” ifadelerini kullandı.

Veriden yapay zeka ile iş dünyası için değer yaratmak

İleri teknolojiler, bulut çözümleri ve yapay zeka modellerinin iş dünyasını yeniden şekillendirdiği belirten SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu dönüşümü yakalayan Türkiye'nin önde gelen şirketleri de ileri teknolojileri stratejik bir rekabet avantajına dönüştürüyor; çeviklik ve verimlilik ile sürdürülebilir büyüme hedeflerine bir adım daha yaklaşıyor. SAP, müşterilerine kurumun tüm genelinde uygulama, veri ve yapay zekayı kusursuz bir şekilde birleştirerek artı bir değer yaratma imkanı sunuyor. SAP, liderlerin spesifik iş zorluklarına hitap edecek şekilde tasarlanmış yapay zeka çözümleri geliştiriyor. SAP'nin son dönemde duyurduğu Joule içindeki yapay zeka asistanları, şirketin her fonksiyonunda rol ve süreç farkındalığıyla çalışanlara işbirliği içinde çalışarak değer yaratıyor. Bu entegrasyonu başarılı şekilde hayata geçiren lider kuruluşlar, dijital dönüşümü sadece bir BT projesi olarak değil, iş modellerinin müşteri ve çalışan deneyiminin yeniden tasarlanması için bir fırsat olarak değerlendiriyor. Bu lider kuruluşlar, bu sayede sadece kendi işlerini değil, içinde bulundukları sektörleri de geleceğe taşıyor.”