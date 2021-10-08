Yatırımın kuralları yeniden yazılıyor

Etki yatırımı, sadece Türkiye için değil, dünya için de yeni bir kavram. 2015 yılında Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni ilan etmesiyle ivme kazandı.

2015 yılında 15,2 milyar dolar olan etki yatırımı potansiyeli, 2020 sonu itibarıyla 2,3 trilyon dolara ulaştı. Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK) da 2 yıllık bir emeğin sonunda Nisan 2021’de kuruldu. Türkiye'de ana akım bir yatırım modeli haline getirmeyi amaçlayan EYDK’nın Başkanı Şafak Müderrisgil, artık tüm dünyada yatırım yapmanın kurallarının yeniden yazıldığına dikkat çekiyor. UNDP’nin hazırladığı Türkiye Yatırımcı Haritası raporuna göre Türkiye’de etki yatırımı için 9 öncelikli sektör olduğunu belirten Müderrisgil, şöyle konuşuyor:

“Teknoloji ve iletişim, ulaşım, yenilenebilir enerji, eğitim, sağlık hizmetleri, gıda, tüketim ürünleri, altyapı ve finans. Bu konuda en önemli örneklerden biri e-ticaret. Bireyleri ve KOBİ’leri e-ticarete dahil etmek bir avantaj yaratıyor. Onların dijitalleşme süreçlerini hızlandıran bir etkisi var. Diğer taraftan dezavantajlı grupların istihdamını sağlayan bir faaliyet alanı. Bunun dışında e-ticaret; yatırım, üretim tüketim süreçleri atıkların azaltılmasını sağlıyor.

Aynı şekilde yenilenebilir enerji de örnek verilebilir. Güneş enerji santrallerinin bileşenlerinin Türkiye’de üretilmesi ve güneş enerjisi panellerinin hanelerde, ticari işletmelerde yaygınlaşması çok büyük etki potansiyeli taşıyor. Sera gazı salınımını da ciddi ölçüde azaltıyor. Bir güneş enerjisi yatırımının etki alanı içinde, karbon emisyonun azalmasından, dışa bağımlılığın azalmasından, enerji maliyetlerinin düşmesinden, istihdamın artmasından ve iklim değişikliğine katkıdan söz ediyoruz.”

Günümüzün Dünyası’nda bu hafta EYDK Başkanı Şafak Müderrisgil’le etki yatırımının önemini, ekosisteme katkısını ve yatırım yapmanın yeni kurallarını konuştuk.