“Girişimcilik erken yaşta aşılanmalı”

2021 yılının üçüncü çeyreğinde gerçekleşen 68 işlemle toplam 90,7 milyon dolarlık bir yatırım işlem hacmi gerçekleştiren Türkiye start up ekosisteminde olumlu atmosfer devam ediyor. Ancak yatırım tutarı artsa da dağıldığı girişim oranı çok yüksek değil. Türkiye’nin dünya üzerindeki en iyi 100 ekosistem arasında 44’üncü sırada olduğuna dikkat çeken Genç Başarı Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Seçil Yıldırım Çelebi, daha gidilecek çok yol olduğunu söylüyor. Bunun için de girişimciliğin küçük yaşlardan itibaren gençlere aşılanmasıyla Türkiye’den daha nitelikli işlerin çıkabileceğini belirtiyor. Girişimci zihin yapısının gençlere aşılanması gerektiğini de sözlerine ekliyor ve şöyle devam ediyor:

“Girişimci gibi düşünme, karar alabilme yeteneklerinin erken yaşta aşılanması gerekiyor. Herkesin girişimci olmasını hedefleyerek yola çıkmadık. Gençler birçok farklı alanda çok farklı işlerde çalışabilir. Ancak bugün 21’inci yüzyılın ihtiyacı olan analitik düşünme, sorumluluk alma, iyi zaman yönetimi, iyi iletişim kurabilmeleri, yaptıklarını devam edebilme becerilerini kazanması gerekiyor. Bizim programlarımızdan mezun olan gençler, ne yapmak istediklerini ya da istemediklerini keşfetmiş oluyor.”

Günümüzün Dünyası’nda Genç Başarı Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Seçil Yıldırım Çelebi’yle girişimcilik becerilerini erken yaşta kazanmanın gençlerin kendini keşfetmesine katkısını, yeni neslin iş dünyasından beklentilerini ve kaygılarını konuştuk.



