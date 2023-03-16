Credit Suisse hisseleri yükseldi

Credit Suisse hisseleri, İsviçre Merkez Bankası'nın likidite desteğinin etkisiyle güne yüzde 40'a yakın yükselişle başladı.

16.03.2023 12:05:230
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Credit Suisse hisseleri yükseldi

Dün 1,70 İsviçre frangından kapanan Credit Suisse hisseleri bugün 2,37 İsviçre frangı değerle açıldı.

Böylece, Credit Suisse hisseleri yüzde 40 civarında artış gösterdi.

Yükseliş, Credit Suisse'in İsviçre Merkez Bankasından (SNB) 50 milyar İsviçre frangı (54 milyar dolar) borçlanacağını açıklamasının ardından gerçekleşti.

Söz konusu likidite desteği, yatırımcıların güvenini tazeledi.

ABD'de başlayan bankacılık krizinin ardından Avrupa'da da Credit Suisse paniği yaşanmıştı.

İsviçre merkezli Credit Suisse bankasının en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası'nın sermaye artırımı yapmayacaklarını duyurmasıyla bankanın hisse senedi fiyatında hızla düşüş yaşanmış ve satış baskısı piyasa geneline yayılmıştı.

Suudi Ulusal Bankası Başkanı Ammar Al Khudairy'nin verdiği bir demeçte Credit Suisse'e daha fazla destek vermeyeceklerini duyurmasıyla başlayan panik satışları Avrupa'da risk algısının artmasına sebep olmuştu.

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