Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve vize açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan refah kayıplarını telafi edecek adımları atmakta kararlı olduğunu belirterek, "Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme politikamıza sıkı sıkıya bağlıyız" dedi.

30.05.2023 15:59:370
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve vize açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB 79. Genel Kurulu'nda konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Farklı hesaplarla hareket edenleri asla aramıza sokmayacağız. Ülkemizin karşılaştığı sorunlara ortak akılla beraber çözüm arayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB 79. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında "Anadolu irfanı bir kez daha siyaset mühendisliklerine galip gelmiştir. Terör örgütleri eliyle siyaseti yönlendirme çabaları hedefine ulaşmamıştır. Milli iradeye güvenen, ülkemiz için hayal kuran, kendini bu topraklara ait hisseden her bir vatandaşım, bu seçimin tartışmasız kazananıdır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eski Türkiye ittifakı sandıkta milletten ikinci kez kırmızı kart yemiştir." açıklamasında bulundu.

Yaşanan refah kayıplarını telafi edecek adımları atmakta kararlı olduğunu belirten Erdoğan, "Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme politikamıza sıkı sıkıya bağlıyız." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde adeta bir siyasi şantaj olarak kullanılan vize sorununu en kısa sürede hal yoluna koyacaklarını söyledi.

Burada yaptığı konuşmasında iş dünyasına seslenen Erdoğan, "Sizlerden ağızlarını her açtıklarında Türk ekonomisi ile ilgili sürekli kötü tablolar çizen felaket tellallarına prim vermemenizi istiyorum" dedi.

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