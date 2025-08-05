Damla Kent (DMLKT) projesinde talep devam ediyor... Kaç lot verir, sınır var mı?

Damla Kent projesinden sertifika almak isteyenler talep edecekleri sertifika rakamlarını merak ediyor.

5.08.2025 12:07:590
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Damla Kent (DMLKT) projesinde talep devam ediyor... Kaç lot verir, sınır var mı?

Damla Kent Projesi'nin gayrimenkul sertifikası halka arzı talep toplama süreci devam ediyor. Bu Cuma ile birlikte Damla Kent Projesi'nin gayrimenkul sertifikasını almak isteyenler aracı kurumlar üzerinden halka arz kategorisi kısmından talepte bulunacak. 

-Damla Kent (DMLKT) projesinde talep toplama bugün başladı... Fiyatı ne kadar? Sertifika nasıl alınır?

Üst sınır yok

Gayrimenkul Sertifikası almak isteyen yatırımcıların öncelikle SPK lisanslı bir banka veya aracı kurumda yatırım hesabı açması gerekiyor.

Bu işlem, mobil uygulamalar veya internet bankacılığı üzerinden kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

Minimum 1 sertifika (7,59 TL) alınabilirken, üst sınır bulunmuyor.

Damla Kent Projesi Gayrimenkul Sertifikası halka arzı, Halk Yatırım, Ziraat Yatırım ve Vakıf Yatırım liderliğinde, Borsa İstanbul’da işlem yapmaya yetkili tüm banka ve aracı kurumlar üzerinden gerçekleştiriliyor. Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank gibi büyük kamu bankalar aracılığıyla satın alınabilecek. 

Damla Kent Projesi Gayrimenkul Sertifikası halka arzında, toplam 1.923.481.733 adet sertifika satışa sunuluyor. Ek satışla birlikte bu rakam 2.820.593.495 adede ulaşabilir.

Her bir sertifika 7,59 TL sabit fiyatla işlem görüyor ve halka arz büyüklüğü ek satış dahil 21,4 milyar TL’ye ulaşıyor. 

Ev almak için ne kadar talep edilmeli?

Damla Kent Projesi'nden ev almak isteyenlerin talep edecekleri miktarla yatırım amaçlı talep edecekler arasında fark bulunuyor.

Açıklanan rakamlara göre ev sahibi olmak için talep edecekler 1+1 62 metrekare brüt büyüklüğe sahip konut için 631 bin 516 adet, parasal karşılığı 4 milyon 793 bin 206 lira, 2+1 88 metrekare brüt büyüklüğe sahip konut için 863 bin 276 adet, parasal karşılığı 6 milyon 552 bin 265 lira, 3+1 144 metrekare brüt büyüklüğe sahip konut için 1 milyon 384 bin 916 adet, parasal karşılığı 10 milyon 511 bin 512 lira, 4+1 194 metrekare brüt büyüklüğe sahip konut için 1 milyon 833 bin 345 adet, parasal karşılığı da 13 milyon 915 bin 89 lira oluyor.

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