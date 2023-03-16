Depremlerle ilgili Meclis Araştırması Komisyonu üyeleri belirlendi

Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararına göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonuçlarının tüm yönleriyle araştırılması, depreme dirençli yapı stokunun oluşturulması ve kentsel dönüşüm uygulamalarının etkinliğinin artırılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Başkanı AKP Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu oldu.

Komisyonda, AKP Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu komisyon başkanvekili, AKP Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız komisyon sözcüsü, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ise katip üye olarak belirlendi.

Komisyon üyeleri ise AKP Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, AKP Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, AKP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AKP Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, AKP Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, AKP İzmir Milletvekili Necip Nasır, AKP Konya Milletvekili Selman Özboyacı, CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı ve İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ten oluştu.

İstanbul'daki hastanelerde 937 depremzedenin tedavisi sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 19 bin 964 kişiden 937'sinin hastanelerde tedavisi sürerken 19 bin 27 depremzede taburcu edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin uçakları ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla, depremin etkilediği 11 ilden İstanbul'a getirilen yaralılar, havalimanlarından alınıp kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerine sevk ediliyor. Bugüne kadar kente getirilen 19 bin 964 hastadan 19 bin 27'si taburcu edilirken, 937 depremzedenin tedavisi sürüyor.

Kahramanmaraş'ta acil yıkılması gereken binalarda çalışma sürüyor

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ağır hasar alan ve acil yıkılması gereken binaların yıkımı ile enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. 6 Şubat'taki depremler sonrası ekipler tarafından kent genelinde ağır hasar gören ve tehlike oluşturan binaların kontrollü yıkımı ile enkaz kaldırma çalışmaları gerçekleştiriliyor. Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde bugün acil yıkılma kararı bulunan 22 binanın daha yıkımına başlandı. Azerbaycan Bulvarı'ndaki binalarda yoğunlaşan çalışmaları bina sakinleri de takip ediyor.